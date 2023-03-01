Stroll, Bahreyn GP'ye gidiyor!
Kanadalı sürücü Bahreyn'e gidiyor. Barselona'daki Dexeus Kliniğinde geçirdiği ameliyatın ardından ilk testi kaçıran Stroll, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde sağlık kontrollerini geçerse AMR23'e geri dönecek. Aksi takdirde kokpiti Felipe Drugovich'e bırakacak.
Lance Stroll'ün yarın Sakhir padokunda olması bekleniyor. Aston Martin Cuma günü piste kimin çıkacağını yarın açıklayacak fakat Motorsport.com tarafından elde edilen bilgilere göre ilk seansta piste çıkacak isim Stroll olacak.
Kanadalı pilot, takımın doğrulamadığı fiziksel sorunlar nedeniyle geçen hafta Bahreyn'deki testi kaçırmıştı.
Sonrasında takım tarafından doğrulanmasa bile, Kanadalı pilotun bileğinde kırık olduğu ve bu kırık nedeniyle Barselona'daki bir klinikte ameliyat olduğu öğrenilmişti.
Görünüşe bakılırsa Kanadalı pilotu ameliyat eden kişi, MotoGP'de pek çok sürücüye yardımcı olmasıyla bilinen Dr. Xavier Mir'di.
Stroll'ün Sakhir testine katılmaması, Felipe Drugovich'e fırsat tanıdı ve genç sürücü bu sayede, Bahreyn testlerinde AMR23'ü sürmüş oldu.
Şimdi Stroll'ün Kanada'ya gitmesi, hemen aracı kullanabileceği anlamına gelmiyor. Önce FIA'nın sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisine piste çıkma konusunda izin verilmesi gerekiyor.
Eğer Stroll onay alırsa, o zaman cuma günü piste çıkacak ve kendisini deneyecek.
Fakat Stroll onay alsın ya da almasın, Drugovich'in hazır olması gerekecek çünkü Kanadalı pilotun ağrıları artarsa, yeniden direksiyona geçmesi gerekecek.
Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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