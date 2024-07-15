Stroll: "Babam takımı ileri taşımak için gereken vizyona ve tutkuya sahip"
Lance Stroll, babası Lawrence Stroll'ün Aston Martin'i hedeflerine ulaştırmak için gereken tüm imkanları sağladığını dile getiriyor.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lawrence Stroll, Aston Martin'in sahibi olduğundan beri hedefinin Silverstone merkezli takımı F1'in en iyisi yapmak ve dünya şampiyonlukları kazanmak olduğunu vurguladı.
Şimdiye kadar bu gerçekleşmedi ve İngiliz takım 2024'te zor bir sezon geçirdi.
Zorlu sezona rağmen takım sahibinin oğlu, babasının belirlediği hedefe ulaşması için takıma gereken her şeyin verildiğini vurguladı.
Stroll, "Babam gerekli vizyona ve tutkuya sahip."
"En önde olmak istiyor ve Silverstone'daki herkese bunu yapmaları için bir fırsatı ve imkan sağladı."
"O bu projeye kalbini, tutkusunu ve hırsını koyuyor. Yani Silverstone'daki herkese yarış pistine özel bir şey getirmeleri için tüm imkanları sağlıyor." dedi.
Aston Martin'in yarış kazanma ve şampiyonluk mücadelesi için en iyi şansı, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin uygulamaya konacağı ve Honda ile ortaklığının başlayacağı 2026 yılında ortaya çıkacak.
Honda'nın bir güç ünitesi ortağı olması ve bir fabrika takımı haline gelmesi, Aston Martin'in gridde en üst sıralarda mücadele edebilmesi için büyük önem taşıyor.
Honda, mevcut düzenlemelerde de güçlü ve rekabetçi bir motor üretti ve bu da Aston Martin için ileriye dönük olarak iyiye işaret.
Stroll yaklaşan yönetmelik değişikliği konusunda heyecanlı ve bunu takımın doğru yönde adımlar atması için bir şans olarak görüyor.
"Rüzgar tüneli birkaç ay içinde hazır olacak."
"2026 tüm takımlar için büyük bir fırsat ve bu çok heyecan verici. Yönetmelik değişikliği takımların özel bir şeyler ortaya koyması için her zaman heyecan verici bir fırsattır."
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