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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Avustralya GP ertelenecek, sezon Bahreyn'de başlayacak"

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Stroll: "Avustralya GP ertelenecek, sezon Bahreyn'de başlayacak"
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, Editör

Bu yıl Aston Martin haline gelen Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, 2021 Formula 1 sezonunun Avustralya GP yerine Bahreyn'de başlayacağını söyledi.

Formula 1, COVID-19 nedeniyle 2020 takvimini baştan yapmak zorunda kalmıştı ve buna rağmen 23 yarışlık normal bir 2021 takvimi yayınladı.

Bunun temel sebebi kimsenin -yarışın iptal edilmesi halinde- yapılan anlaşmanın iptali sonrası oluşabilecek mali sorumluluğu üstlenmek istememesiydi.

Öbür yandan  COVID-19'un etkisi devam ediyor ve kısa vadede işlerin yoluna girmesi beklenmiyor.

Avustralya'da oldukça sıkı karantina kurallar var ve Motorsport.com, geçtiğimiz günlerde Avustralya GP'nin erteleneceğini öğrendi.

Resmi açıklamanın ay sonuna kadar gelmesi beklenirken, yeni sezonun Bahreyn'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çin GP'nin geleceği de tehlike altında.

Reuters'a konuşan Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll,  Avustralya GP'nin erteleneceğini doğruladı.

Stroll şöyle dedi: "Melbourne zaten (resmi olarak açıklanmadı ama yapılacak) ertelendi, iptal edilmedi. Oraya sonbahar civarında gideceğiz. İlk yarış Bahreyn'de olacak."

Formula 1, sezon öncesi testlerini de Barcelona'dan Bahreyn'e taşıyacak. İlk Bahreyn yarışının ardından neler olacağı şimdilik belirsiz.

Stroll ilk iki ila üç ayın zor geçeceğini tahmin ediyor.

"İlk iki veya üç ayın zor olacağını düşünüyorum. Ondan sonra aşıyla beraber tünelin sonunda bir ışık var. Özellikle ilk birkaç yarışın zor olacağını düşünüyorum."

"Formula 1 yönetimine gerçekten şapka çıkarıyorum. Geçen yıl sadece 23 haftada 17 yarış gerçekleştirdik ve bunu önemli bir sorun yaşamadan yaptık."

"Bence en kötüsü geride kaldı ve geçen yılın bilgisiyle bu sezon nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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