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Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin'in yeşil renkle yarışacağını doğruladı

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Stroll, Aston Martin'in yeşil renkle yarışacağını doğruladı
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Lance Stroll, Rusya GP öncesinde katıldığı basın toplantısında gelecek sene Aston Martin olduklarında İngiliz yeşili ile yarışacaklarını doğruladı.

Son senelerde BWT sponsorluğuyla birlikte pembe renkle yarışan Racing Point, gelecek sene Aston Martin Racing olacak.

Aston Martin geleneksel olarak yarıştığı serilerde yeşil renklere sahip oluyor. Stroll, yeni araçlarının yeşil olacağını söyledi.

Stroll, "Evet, aracın İngiliz yeşili olacağını düşünüyorum. Oldukça güzel olacak. Yeni DBS şimdiden güzel görünüyor." dedi.

Gelecek sene Stroll'ün takım arkadaşı Ferrari'den ayrılacak Sebastian Vettel olacak. Bu konuda Stroll, "Mugello'da onun kapısını tıkladım, elini sıktım ve takıma katıldığı için tebrik ettim. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Seneye "Pembe Mercedes" olarak başlayan Racing Point, bu isimden kurtulmak için Mugello'ya büyük bir güncelleme paketi getirdi. Yeni güncelleme paketinin araca 0.3 - 0.4 sn kazandırdığı düşünülüyor.

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Stroll, "Fabrikadaki ekibimizden asla şüphe duymadım. Bu sene bu projenin nasıl bir araya geldiğini iyi gördüm. Aracımız ilk yarıştan itibaren rekabetçiydi ve güncelleme paketinin iyi yönde olacağından asla şüphem olmadı. Güzel bir gelecek görüyorum. Aracımızı çok iyi bir şekilde geliştireceğimizi düşünüyorum. Umarım gelecek sene büyük bir adım daha atacağız. Hedefimiz bu." dedi.

 

Dünkü basın toplantılarında Sebastian Vettel'e de Aston Martin hamlesi ve nasıl hissettiği soruldu.

Vettel, "Bunun için sabırsızlanıyorum. Ancak açıkçası şu anda önümde tamamlamam gereken bir sene var. Yine de gelecek sene için sabırsızlanıyorum. Tabii ki son yarışlar çok yoğundu, kafamda çok fazla düşünce vardı ancak artık her şey açık. Umarım gelecek yarışlardan daha fazla keyif alabilirim."

"Ancak dediğim gibi, daha çok gelecek sene için sabırsızlanıyorum. " dedi.

Yardımcı editörler: Erwin Jaeggi ve Christian Nimmervoll

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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