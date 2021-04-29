Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin F1 pilotu Lance Stroll, takımın şu an geride olsa bile yeniden yukarılara çıkabileceği, çünkü önlerinde uzun bir sezon olduğunu belirtti.

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

Aston Martin, sezonun ilk iki yarışında Lance Stroll ile puan almayı başarsa da, henüz McLaren, AlphaTauri ve Ferrari seviyesinde görünmüyor.

Portimao öncesi konuşan Stroll, "Hâlâ yapacak işlerimiz var, hâlâ rakiplerimizin arkasındayız. McLaren ve AlphaTauri çok hızlı görünüyor. Onları yakalamak için yapmamız gereken işler var."

"Imola bizim için zordu ve yarıştan önce yaşadığımız fren sorunlarının neden olduğunu biliyoruz. Sadece sıcaklıkla ilgili stratejimiz fazla agresifti. Imola'da daha önce hiç ıslak zeminde sürüş yapmamıştık ve bu yüzden durumu yanlış anladık. Fakat evet, şimdi bunu çözdük." dedi.

Stroll, takımın yeni kurallar yüzünden gerilediğini bir kez daha ekledi.

"Bence kural değişikliklerinden gerçekten etkilendik. Kural değişikliği nedeniyle düşük taban eğimli araçlar, yüksek taban eğimli araçlara göre daha fazla etkilendi. Bunu Bahreyn'deki ilk yarışta da gördük, ancak uzun bir sezon olacak. Şu anda bulunduğumuz yerdeyiz ve ileriye dönük bir planımız var. Rakiplerimizi yakalamalıyız. Bunun için başımızı önümüze eğmeli ve sezonun kalan kısmına odaklanmalıyız. Çünkü daha ilk yarışlardayız ve daha çok yarışımız var."

Aracın zayıflığı sorulduğunda Stroll, "Denge açısından bence korkunç bir durumda değiliz. Imola'da aracın hissiyatı güzeldi. Bazı açılardan geçen yıl bulunduğumuz yere kıyasla denge anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Bence asıl eksiklik yere basma gücü. Çok fazla kayıp yaşadık ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz." cevabını verdi.

Ayrıca Stroll, Sebastian Vettel'le çalışmaktan keyif aldığını da ekledi.

"Onun yanında çalışmak harika. O inanılmaz yetenekli ve son derece deneyimli biri, dört kez şampiyon olmayı başardı. Onun yanında çalışmak çok eğlenceli. Yeni takım arkadaşınızın nasıl çalıştığını ve ne tür yaklaşımlar benimsediğini görmek her zaman için ilginçtir. Bu da ilginçti. Aynı zamanda çok havalı ve eğlenceli. Sezonun kalan kısmında onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

 

paylaşım
yorumlar
Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

Önceki haber

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

1s
2
Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

1g
3
Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

11s
4
Formula 1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

52 dk
5
Formula 1

Rakip takımlar'a göre Aston Martin'in, aero kurallarını tartışmak için hiçbir dayanağı yok

4s
Son Haberler
Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor
F1

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

19dk
Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''
F1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

52dk
Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"
F1

Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"

1s
McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor
F1

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

1s
Russell: "Imola'da 'zayıf muhakeme' sonrası o hareketleri yaptım"
F1

Russell: "Imola'da 'zayıf muhakeme' sonrası o hareketleri yaptım"

2s
Son Videolar
Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
7s

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
8s

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak 00:54
Formula 1
8s

F1: Kanada Grand Prix'si iptal, yarış Türkiye'de yapılacak

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor 04:36
Formula 1
27 Nis 2021

Formula 1 Sprint yarışı kurallarının Portekiz GP'den önce imzalanması bekleniyor

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Ferrari içerisindeki motivasyon çok üst seviyede" Portekiz GP
Formula 1

Leclerc: "Ferrari içerisindeki motivasyon çok üst seviyede"

Alonso: "Her şeyin yoluna girmesi için birkaç yarışa ihtiyacım var" Portekiz GP
Formula 1

Alonso: "Her şeyin yoluna girmesi için birkaç yarışa ihtiyacım var"

FIA, Portimao'daki pist limitleri konusunda pilotları uyardı Portekiz GP
Formula 1

FIA, Portimao'daki pist limitleri konusunda pilotları uyardı

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Türkiye, 2021 Formula 1 takviminde!

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motorumuz Honda seviyesinde değil"

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"
Formula 1 Formula 1

Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"

Mercedes F1 takımı, çeşitliliği artırmak adına yeni bir ortaklık kurdu
Formula 1 Formula 1

Mercedes F1 takımı, çeşitliliği artırmak adına yeni bir ortaklık kurdu

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

Steiner: "Haas'ın geleceği artık güvence altında"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Haas'ın geleceği artık güvence altında"

Son Haberler

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''İlk iki yarışta, nerede olduğum konusunda doğru bir izlenime sahip değiliz''

Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"
Formula 1 Formula 1

Gasly: ''Eğer Red Bull olmazsa, başka seçenekler de olacak"

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, acilen gizli oy yöntemine geçilmesini istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.