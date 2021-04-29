Stroll, Aston Martin'in yeniden yükselebileceğini düşünüyor

Aston Martin, sezonun ilk iki yarışında Lance Stroll ile puan almayı başarsa da, henüz McLaren, AlphaTauri ve Ferrari seviyesinde görünmüyor.

Portimao öncesi konuşan Stroll, "Hâlâ yapacak işlerimiz var, hâlâ rakiplerimizin arkasındayız. McLaren ve AlphaTauri çok hızlı görünüyor. Onları yakalamak için yapmamız gereken işler var."

"Imola bizim için zordu ve yarıştan önce yaşadığımız fren sorunlarının neden olduğunu biliyoruz. Sadece sıcaklıkla ilgili stratejimiz fazla agresifti. Imola'da daha önce hiç ıslak zeminde sürüş yapmamıştık ve bu yüzden durumu yanlış anladık. Fakat evet, şimdi bunu çözdük." dedi.

Stroll, takımın yeni kurallar yüzünden gerilediğini bir kez daha ekledi.

"Bence kural değişikliklerinden gerçekten etkilendik. Kural değişikliği nedeniyle düşük taban eğimli araçlar, yüksek taban eğimli araçlara göre daha fazla etkilendi. Bunu Bahreyn'deki ilk yarışta da gördük, ancak uzun bir sezon olacak. Şu anda bulunduğumuz yerdeyiz ve ileriye dönük bir planımız var. Rakiplerimizi yakalamalıyız. Bunun için başımızı önümüze eğmeli ve sezonun kalan kısmına odaklanmalıyız. Çünkü daha ilk yarışlardayız ve daha çok yarışımız var."

Aracın zayıflığı sorulduğunda Stroll, "Denge açısından bence korkunç bir durumda değiliz. Imola'da aracın hissiyatı güzeldi. Bazı açılardan geçen yıl bulunduğumuz yere kıyasla denge anlamında geliştiğimizi düşünüyorum. Bence asıl eksiklik yere basma gücü. Çok fazla kayıp yaşadık ve bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz." cevabını verdi.

Ayrıca Stroll, Sebastian Vettel'le çalışmaktan keyif aldığını da ekledi.

"Onun yanında çalışmak harika. O inanılmaz yetenekli ve son derece deneyimli biri, dört kez şampiyon olmayı başardı. Onun yanında çalışmak çok eğlenceli. Yeni takım arkadaşınızın nasıl çalıştığını ve ne tür yaklaşımlar benimsediğini görmek her zaman için ilginçtir. Bu da ilginçti. Aynı zamanda çok havalı ve eğlenceli. Sezonun kalan kısmında onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."