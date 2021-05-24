Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Formula 1 Haberler

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Lance Stroll, takımın yarışta yükselmesine yardım eden iyi bir strateji tercih ettiğini ve bundan memnun olduğunu söyledi.

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Lance Stroll, yarışta geç pit stop yapmasının ardından ilk ona yükselen isimlerden bir tanesiydi ve sekizinci sırada finiş görerek dört puan kazanmayı başardı.

Aston Martin, Sebastian Vettel'i de geç pite alarak beşinci sıraya kadar çıkarmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, "Bugün harika bir strateji yaptık ve gerçekten çok çalıştık. Bazı puanlar almak çok güzel oldu."

"Başlangıç kolay değildi, ancak yine iyiydi. Yumuşak lastikle başlayanlar benden çok fazla uzağa gidemediler. Yani her şeyiyle o kadar da kötü değildi. Beklediğim kadar kötü değildi."

"Geriye dönüp bakarsam bence yarışın en zor kısmı 50. turdan 60. tura olan kısımdı. Bir güvenlik aracı ya da buna benzer bir şey olmasını umuyordum."

"Esteban ve Giovinazzi'yi pitler sayesinde geride bıraktık ki bunu yarıştan önce hiç beklemiyordum. Çünkü ikinci bölümde onların daha iyi bir tempoya sahip olmasını bekliyordum. Yine de en azından bir güvenlik aracı veya başka bir şeyden faydalanma umudum vardı. Ancak bu olmadı ve buna rağmen iyi bir tempo yakaladık ve bunu iyi bir tempoyla başardık."

"Bence bizim için harika bir gün oldu. Fakat yine de diğerleri çok güçlü ve kesinlikle zor bir gün geçiren bazı isimlerden faydalandık. Leclerc, Bottas ve hatta Hamilton olması gereken yerde değildi. Yani bazı adımlar atmamız lazım. Sürekli puanlar kazanmak ve ön tarafta savaşmak istiyorsak, yapmamız gereken işler var."

"Sıradaki Bakü var ve oraya vardığımızda hangi pozisyonlarda olduğumuzu göreceğiz. Şimdilik bir şey diyemiyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, crosses the line as the chequered flag is waved Tennis star by Serena Williams

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, crosses the line as the chequered flag is waved Tennis star by Serena Williams

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Önceki haber

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

13s
2
Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

1s
3
Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

11s
4
Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

17s
5
Formula 1

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün

16s
Son Haberler
Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
F1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

31dk
Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
F1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

1s
Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''
F1

Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''

2s
Verstappen: “Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir”
F1

Verstappen: “Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir”

10s
Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''
F1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

11s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
13s

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
20s

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti" Monako GP
Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı Monako GP
Formula 1

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu" Monako GP
Formula 1

Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

Çok Okunanlar Bugün

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Mercedes, bir daha Monako'daki gibi bir hafta sonu geçirmeyi göze alamaz''

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün

Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Son Haberler

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''

Verstappen: “Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Yaptıklarınız, söylediklerinizden daha etkilidir”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.