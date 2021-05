Stroll: "Aston Martin'in stratejisi harikaydı"

Lance Stroll, yarışta geç pit stop yapmasının ardından ilk ona yükselen isimlerden bir tanesiydi ve sekizinci sırada finiş görerek dört puan kazanmayı başardı.

Aston Martin, Sebastian Vettel'i de geç pite alarak beşinci sıraya kadar çıkarmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, "Bugün harika bir strateji yaptık ve gerçekten çok çalıştık. Bazı puanlar almak çok güzel oldu."

"Başlangıç kolay değildi, ancak yine iyiydi. Yumuşak lastikle başlayanlar benden çok fazla uzağa gidemediler. Yani her şeyiyle o kadar da kötü değildi. Beklediğim kadar kötü değildi."

"Geriye dönüp bakarsam bence yarışın en zor kısmı 50. turdan 60. tura olan kısımdı. Bir güvenlik aracı ya da buna benzer bir şey olmasını umuyordum."

"Esteban ve Giovinazzi'yi pitler sayesinde geride bıraktık ki bunu yarıştan önce hiç beklemiyordum. Çünkü ikinci bölümde onların daha iyi bir tempoya sahip olmasını bekliyordum. Yine de en azından bir güvenlik aracı veya başka bir şeyden faydalanma umudum vardı. Ancak bu olmadı ve buna rağmen iyi bir tempo yakaladık ve bunu iyi bir tempoyla başardık."

"Bence bizim için harika bir gün oldu. Fakat yine de diğerleri çok güçlü ve kesinlikle zor bir gün geçiren bazı isimlerden faydalandık. Leclerc, Bottas ve hatta Hamilton olması gereken yerde değildi. Yani bazı adımlar atmamız lazım. Sürekli puanlar kazanmak ve ön tarafta savaşmak istiyorsak, yapmamız gereken işler var."

"Sıradaki Bakü var ve oraya vardığımızda hangi pozisyonlarda olduğumuzu göreceğiz. Şimdilik bir şey diyemiyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images