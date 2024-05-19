Stroll: "Aston Martin'in güncellemeleri, rakiplerini yakalayacak kadar iyi değil"

McLaren'in Miami'ye yetiştirdiği güncelleme paketinin ardından, aralarında Aston ve Ferrari'nin de bulunduğu diğer bazı takımlar da 2024'ün ilk büyük güncelleme hamlesini bu hafta sonu Imola Grand Prix'sine getirdi.

Aston'un Imola spesifikasyonu, teknik direktör Dan Fallows'un aracını farklı pistlere daha uygun hale getirmek için sezon içi "agresif" bir geliştirme programı olarak tanımladığı şeyin bir parçası olarak, yenilenmiş bir zeminin yanı sıra yeni bir ön kanat ve difüzör içeriyor.

Ancak Imola'daki sıralama turlarına bakılırsa, Stroll araçtaki geliştirmelerin öndeki takımlara ayak uydurmak için yeterli olmadığını düşünüyor.

Stroll Q2'ye çıktı ve 10. sıradaki Daniel Ricciardo'nun RB'sinin 0.3 sn gerisinde 13. olarak Q3'e geçemedi.

Takım arkadaşı Fernando Alonso ise 3. antrenmanda geçirdiği kazanın ardından AMR24'ünü onarmak için verilen mücadelenin ardından ancak 19. olabildi.

Stroll, "Getirdiğimiz güncellemelerle umduğumuz gün ya da hafta sonu değildi, yeterince rekabetçi değildi."

"Bence her şey çalışıyordu, sadece yeterince iyi değildi, bu yüzden zorlamaya devam ediyoruz. Diğer takımlar rekabetçi görünüyor ve biz şu anda yeterince rekabetçi değiliz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, pit şeridinde Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Tüm yıl boyunca hissettiğimiz gibi hissediyoruz. Bazı geliştirmeler yaptık, biraz yardımcı olmuş olabilirler ama sıralamada daha üstte yer alan takımları yakalamak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var." dedi.

Neyin eksik olduğu sorulduğunda ise Stroll şu yanıtı verdi: "Yere basma gücü, denge, tüm yıl boyunca uğraştığımız bazı davranışsal şeyler."

"Geliştirmeler yapmaya devam etmeli, araca yere basma kuvveti koymaya ve onu daha hızlı hale getirmeye devam etmeliyiz, Formula 1'de oyunun adı bu."

Alonso, Q1'de çok turluk yakıt aldığını, bu nedenle seansın başında en iyi tur zamanını yaptığında aracının biraz fazla ağır olduğunu söyledi.

Daha sonra teşhis edilemeyen bir sorun nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve seansın sonunda hızlı tur atamadı.

Alonso, "Tüm seanslık yakıtla başladık, sadece bana biraz tur ve pratik kazandırmak için. Tur zamanını en başta, araç yakıtla doluyken attım."

"Ve sonunda araç hafiflediğinde ve son lastik setini taktığımızda, bilinmeyen bir sorun için pite girmek zorunda kaldım. Oldukça acı vericiydi."

"Teknisyenler için üzgünüm çünkü yaptıkları işten sonra biraz daha iyisini hak ediyorlardı. Ama evet, her şeyin yanlış yere gittiği günlerden biriydi." dedi.