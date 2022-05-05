Stroll, Aston Martin'in Audi ile görüştüğünü doğruladı

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Volkswagen Group, Volkswagen'in Formula 1'e girmek istediği Porsche ve Audi markalarıyla birlikte, Formula 1'in 2026'daki yeni güç üniteleri için uzun süredir yapılan görüşmelerin bir parçasıydı.

Bu plan artık doğrulandı ve hem Porsche hem de Audi, 2026'dan itibaren Formula 1'e girmeye hazırlanıyorlar.

Porsche'nin büyük olasılıkla Red Bull ile ortaklık kurması beklenirken, Audi'nin planları henüz doğrulanmadı.

Audi daha önce McLaren'ı devralacak bir anlaşma ile ilişkilendiriliyordu ancak her iki taraf da bunu reddetti. Yakın zamanda ise Audi'nin Aston Martin ve Sauber ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fakat Audi, Formula 1'e tıpkı Porsche gibi, bir motor tedarikçisi olarak girmeyi planlıyor.

Stroll, her ne kadar detay vermese de Audi ile görüşmeler yaptıklarını doğruladı.

Stroll, "Audi, bizimle iletişime geçti mi? Evet." dedi.

Takım, 2021 sezonu öncesinde Aston Martin haline geldiğinden beri, güç ünitesini Mercedes'ten alıyordu.

Fakat Mercedes güç ünitesi her ne kadar V6 turbo hibrit döneminin zirvesinde olsa da, artık durum öyle görünmüyor.

Aston Martin ve Williams, yeni düzenlemeler ve yeni E10 yakıt kullanılan güç üniteleri kapsamında sıkıntı yaşayan takımlar oldular.

Williams, şu anda sıralamada bir puanla sonuncuyken, Aston Martin beş puan ile dokuzuncu sırada.

Fakat Audi'nin Aston Martin ile görüşmelerine rağmen Stroll, Mercedes ile anlaşmalarından memnun.

"Mercedes ile ortaklığımızdan çok memnun muyuz? Evet."

"Formula 1 dünyası hikayelerle dolu."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Erik Junius