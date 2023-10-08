Stroll, Aston Martin'in 2023 F1 aracında neden bu kadar zorlanıyor?

Aston Martin'in podyuma çıkmaya layık bir araç ürettiği bir sezonda, Stroll'ün en iyi sonucu Avustralya GP'sinde elde ettiği dördüncülük oldu.

Ancak Katar'da üst üste dördüncü kez sıralamaların 1. seansında elenmiş olması, bu sene yaşadığı sorunların derinliğini gösteriyordu.

Stroll Cuma günü yaptığı açıklamada şu anda neden bu kadar zorlandığını bilmediğini söylese de, sezona daha derinlemesine bakıldığında, bazıları kendi kontrolü dışında olan ancak bazıları da olmayan, kendisine karşı işleyen koşulların bir kombinasyonuna işaret ediyor.

Stroll, Katar hafta sonunun başlarında "İlk birkaç yarıştan bu yana zor bir sezon oldu. Zordu."

"Pek çok şey oldu - güvenilirlik sorunları ve talihsiz durumlar. Ayrıca zaman zaman hızımız da pek iyi değildi." demişti.

Yaşadığı sorunlarda ortak temalar ve kendisine bağlı unsurlar olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Kesinlikle benim kontrolümde olan şeyler de var. Üzerinde çalışabileceğim ve daha hızlı olmak için geliştirebileceğim şeyler olduğunu hissediyorum."

"Ancak yıl boyunca baktığımda çok sayıda talihsiz durumla da karşılaştım."

"Suudi Arabistan'da 4. sırada yarışırken motor sorunu yaşadım. Avusturya'da iyi bir hafta sonu geçirirken tam da sanal güvenlik aracı zamanında pit stop yaptık."

"Kanada'da sıralama turlarında yanlış lastikleri taktık. Yeni bir set yerine yanlışlıkla eski bir ara lastik seti taktık ve bu da sonuçlarda büyük bir fark yarattı."

"Sonra bunun gibi birçok şey... Sadece bir şeyler oluyor ve büyük puanlar kazanma fırsatlarını kaçırıyoruz. Bazen böyle oluyor."

"Ama kesinlikle geliştirebileceğim şeyler var ve grup olarak daha güçlü olmak için geliştirebileceğimiz şeyler var."

Aracın ön tarafı

Giderek daha belirgin hale gelen bir husus, Stroll'ün AMR23 F1 aracının yol tutuş yönünün sezon boyunca değişmiş olmasından dolayı rahat görünmemesidir.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hareket halindeyken çekilen görüntüleri izlediğimizde, Stroll'ün ideal olarak uğraşmayı sevdiğinden daha gevşek bir arka uçla kendini gösteren burun kısmında zorlandığı açık. Bu, Fernando Alonso'nun eşsiz sürüş stilinin iyi idare edebildiği bir şey.

Bu karakteristik değişiklik, sürücünün aracın ne yaptığına olan güveninin kendini iyi bir tur süresinde gösterebildiği bir seride, belki de Aston Martin'in kendisi rakiplerine karşı zemin kaybederken Stroll'ün sıkıntılarının neden arttığını açıklayabilir.

Aracın şu anda kendisine uymayan özellikleri olup olmadığı sorulduğunda Stroll şunları söyledi: "Evet, kesinlikle bazı şeyler var. Her arabada her zaman bir şeyler vardır ama bence bu yıl araba gerçekten iyi olduğunda, ondan gerçekten memnun kaldım. Sadece son zamanlarda biraz daha zorlayıcı oldu."

Bu değişimin açıklamasının bir kısmı, takımın diğer takımlara karşı genel formunu etkilediğinden yaygın olarak bahsettiği geliştirme 'yan etkilerinden' kaynaklanıyor.

Stroll, güncelleme yolunun yeterli performans sağlamamasının yanı sıra, aracın hissini de değiştirdiğini ve kendisini eskisinden daha az rahat hissettirdiğini düşünüyor.

"Sanırım aerodinamik güncellemeler getirirken, bazı yönler aldık, bunun bizi umduğumuz kadar ileriye götürdüğünü düşünmüyorum."

"Şimdi bunu anlamaya ve bunu düzeltmek ve sezonun başlarında sahip olduğumuz, aracın daha öngörülebilir, sürmesi daha kolay ve daha bağışlayıcı olduğu karakteristiğe yardımcı olmak için sezonda araca bazı şeyler getirmeye çalışıyoruz. Sanırım bunun bir kısmını kaybettik."

"Bu sadece nedenini anlamakla ilgili. Teoride aracın daha hızlı gitmesini istersiniz ama bence genel olarak yere basma kuvvetini artırmış olabiliriz ama bunu yaparken aracı sürmesi daha zor hale getirdik."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sanırım şu anki en büyük hedefimiz, yılın başında daha kolay sürülebilen ve daha iyi davranan bir aracımız olduğunu hissettiğim yere geri dönmek."

Stroll'ün sıkıntılarına bir de bu yılki iki lastik değişikliğinin - sezonun başında daha güçlü yeni ön lastikler ve ardından Britanya GP'sinden itibaren farklı arka lastikler - araçları nötr/önden kayma dengesinden daha da uzaklaştırdığı gerçeği eklendi.

Stroll, "Silverstone'da arka lastikler daha sert hale geldi, bu da her şeyi daha fazla önden kaymaya zorladı. Lastikler kesinlikle geçen yıla kıyasla daha fazla burnun üzerinde etkili." dedi.

Ancak Stroll şu anda işlerin ne durumda olduğu konusunda neredeyse söyleyecek söz bulamazken, önümüzdeki birkaç hafta içinde bazı gelişmelerin olacağından bahsetti - bu belki de tünelin ucundaki ışık olabilir.

"Gelişim hattında bazı şeyler var ve bunun için bazı fikirlerimiz var. İleriye dönük olarak, önümüzdeki birkaç hafta sonu, buna yardımcı olmaya çalışacak bazı parçalarımız olacak."