Resmi: Stroll, Aston Martin'i satın aldı, Racing Point'in adı değişiyor!

Ünlü milyarder Lawrence Stroll oldukça uzun bir süredir Aston Martin'in hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunuyordu.

Uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmanın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyordu ve perşembe gecesi Aston Martin Yönetim Kurulu toplanarak anlaşmayı onayladı.

Anlaşma bugün Londra Menkul Kıymetler Borsası'na bilddirildi ve böylelikle Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum, Aston Martin Lagonda Limited'in %16.7'lik hissesini 182 milyon pound karşılığında aldı. Bu anlaşmaya 318 milyon pound değerindeki bir nakit enjeksiyonu da eşlik ediyor.

Stroll liderliğindeki bir konsorsiyum olan Yew Tree Overseas Limited, hisse başına 4 pound fiyatla 45.6 milyonluk hisse satın aldı. Bu da %16.7'lik hisseye denk geliyor. Konsorsiyumda JCB başkanı Anthony Banford, eski Power Corp Kanada patronu Andrew Desmarais ve moda yatırımcısı Star Cou da yer alıyor.

Aston Martin Lagonda anlaşmayı resmen doğruladı ve 2019 hayal kırıklığı yaratan satış performansı sonrası hisse satışının bir zorunluluk haline geldiğini açıkladı.

Yapılan yatırımla birlikte hem likidite arttırılacak, hem DBX üretimi yükseltilecek hem de şirketin genel performansı iyileştirilecek.

Yatırımın bir parçası olarak Stroll, Aston Martin yönetim kurulunun başkanı olacak.

Stroll, şu anda Formula 1'de Racing Point'in sahibi konumunda yer alıyor. Aston Martin ise F1 takımlarından Red Bull Racing'in isim sponsoru. Anlaşma 2020 sonuna kadar devam edecek ve erkenden fesh edilmesi beklenmiyor.

Aston Martin ve Red Bull Advanced Technologies arasındaki teknik ortaklık, Valkyrie projesi tamamlanıncaya kadar devam edecek.

Stroll ve Aston Martin arasında yapılan anlaşma Formula 1'i de içeriyor.

Buna göre Racing Point F1 takımıyla Aston Martin arasında 10 yıllık bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Racing Point, artık Aston Martin'in resmi fabrika takımı olacak. Takımın ismi 2021 yılıyla birlikte Aston Martin Racing F1 olacak.

Cuma sabahı yayınlanan bildiride Aston Martin'in 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Racing Point'in sponsoru haline geleceğine yer verildi.

Sonrasında bu anlaşma, belli şartlar altında daha da uzatılabilecek.

Resmi bilgiye göre Aston Martin, bu anlaşma yürürlüğe girmeden önce 2020 yılında Red Bull'un sponsoru olmaya devam edecek.

Red Bull ve Aston Martin ilişkisi, Formula 1'de sona erecek ama Vakyrie hiper araç projesini de içeren araç projeleri noktalayıncaya kadar taraflar birlikte çalışmayı sürdürecek.