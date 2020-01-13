Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir

Autocar ve RaceFans, Kanadalı milyarder Lawrence Stroll'ün İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin'i satın almayı planladığını öğrenmişti. Lawrence Stroll, geçtiğimiz yıllarda da Force India Formula 1 takımını satın aldı ve takımın yeni ismi Racing Point oldu.

Bloom'un kaynaklarına göre Lawrence Stroll, Aston Martin'in zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte şirketten büyük bir hisse almak için anlaşma yaptı.

Anlaşma kapsamında Stroll, şirkete 200 milyon pound yani yaklaşık 260 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket yol araçlarına ek olarak Le Mans yarışında yer alacak olan Valkyrie hiper araç projesinin üzerinde çalışıyor.

Haberler haftalardır devam ediyordu. Ancak artık yatırım miktarının seviyesi biliniyor ve taraflar görüşmelerde sona gelmiş gibi görünüyor.

Lawrence Stroll aynı zamanda Formula 1 pilotu Lance Stroll'un de babası. Buna karşılık, Aston Martin son yıllarda Red Bull'un sponsoruydu.

Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a açıklamalarda bulundu ve Lawrence Stroll'ün şirketi satın alması halinde sponsorluk anlaşmasının biteceğini dile getirdi.

Marko, "Dediğim gibi, 2020 sonuna kadar sözleşmemiz var ve Stroll'un devralması durumunda, yenileme olmayacak. Buna karşı hazırlanıyoruz. Biz başarılı bir ekibiz. Elbette sponsor bulmak kolay değildi, ancak miktar o kadar da fazla değildi." dedi.