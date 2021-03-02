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Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin'in hissedarlarından Lawrence Stroll, İngiliz spor otomobil markası Aston Martin'i gelecekte daha iyi bir konuma getirmek istediğini söyledi.

Stroll, Aston Martin'i daha da büyük bir marka yapmak istiyor

Aston Martin, Çarşamba günü 60 yılı aşkın bir süre sonra ilk Formula 1 aracını tanıtacak ve marka için oldukça heyecan verici bir an.

Bu projeye önderlik eden isim, geçen yılın başında Aston Martin'den büyük bir hisse alan Lawrence Stroll. Kanadalı milyarder, şimdiye kadar girdiği hemen hemen her işte başarılı oldu ve parasının çoğunun Tommy Hilfiger ve Michael Kors'a yaptığı yatırımlar sayesinde kazandı.

Şimdi Aston Martin markasının başında yer alıyor ve bur şirketi Ferrari gibi bir marka haline getirmek istiyor.

Stroll, BBC'ye şöyle konuştu: "Hedefimiz Aston Martin'i lüks otomobil markaları içerisinde en güçlü profile sahip hale getirmek."

"Ferrari'nin harika bir iş modeline sahip olduğunu görebilirsiniz ve arada pek çok benzerlik var. Ancak Aston Martin'in, 108 yıllık ikonik bir İngiliz tarihi var. Yanlış bilmiyorsam Ferrari'den 50 yıl daha uzun."

"Formula 1, bu tarz lük otomotiv şirketleri için dünyanın en büyük platformu." 

"Herhangi bir şirket için en önemli şey, sahip olduğu markadır. Aston Martin olarak harika bir ikonik markamız var."

Aston Martin, şu anda İngiliz bir marka olsa da, artık Kanadalı Stroll ve Alman Tobias Moers tarafından yönetiliyor.

Yine de Stroll, bunun bir İngiliz markası olarak kaldığına dikkat çekiyor.

"Burada [Gaydon fabrikasında] ve Galler'de çalışan yaklaşık 2.500 kişi var. Silverstone'daki F1 fabrikasında çalışan 500 kişi daha var."

"Yönetim söz konusu olduğunda evet, ben Kanadalıyım. Kanada ve Amerika'da işler yaptım. Dünyadaki en iyi Lüks işletmelerden bazılarını inşa etme konusunda sahip olduğum büyük deneyimi bu işte kullanacağız."

"Yine de köklerinin, tarihinin ve çalışanlarının yaklaşık %99'u kesinlikle İngiliz!"

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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