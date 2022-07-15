Stroll, Aston Martin'e yeni Arap yatırımcılar çekmeyi başardı

Haberi dinle

Aston Martin Lagonda Holdings geçtiğimiz sene mali baskılar, borçlar ve düşen hisse fiyatından olumsuz etkilenmişti.

Stroll, mayıs ayında cadı avına çıktı ve yaşananlar nedeniyle CEO Tobias Moers'i görevinden alarak onun yerine Ferrari'nin eski patronu Amedeo Felisa'yı getirdi.

Şirket son olarak, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'ndan yeni "özsermaye finansmanı ve stratejik yatırım" planlarını açıkladı.

Aston Martin F1 Takımı'nın isim sponsoru olan Aramco'nun sahibi olan PIF; aynı zamanda Boeing, Disney, CitiCorp, Facebook, BP, Marriott, Uber, Tesla, Nintendo ve Total gibi çeşitli şirketlerde hisselere sahiptir.

PIF 2021'de yeniden yapılanan McLaren Grubu'nda büyük yatırımcı oldu. PIF ayrıca Aynı zamanda Newcastle United futbol kulübünün ve tartışmalı LIV Golf organizasyonunun da sahibi.

Mercedes-Benz de dahil olmak üzere mevcut yatırımcılardan ek finansman ile Aston Martin, toplamda 653 milyon sterlin toplamaya hazırlanıyor. PIF, %17 hisse ile Aston Martin'in ikinci büyük hissedarı oluyor.

Stroll'ün başını çektiği Yew Tree konsorsiyumu şirketin %18.3'üne, Mercedes-Benz ise %9.7'sine sahip.

Aston Martin tarafından yapılan açıklamada bünyesinde Volvo, Proton ve Lotus'u bulunduran Çinli Geely Grubu'ndan gelen yatırım teklifinin geri çevrildiği de doğrulandı.

Lawrence Stroll, Team principal Aston Martin Racing Photo by: Erik Junius

Stroll, Suudi Arabistan'dan gelen yeni yatırımın şirket için önemli bir destek olacağını söyledi.

Stroll, "Genel olarak bu, Aston Martin için oyunun kurallarını değiştiren, stratejik planlarımızı destekleyen ve uzun vadeli büyüme potansiyelimizi hızlandıran bir olay olacak."

"Bu destek; bilanço, likidite ve nakit akışı profilimizi değiştirecek, sürdürülebilir serbest nakit akışının pozitifi olması ve önemli hissedar değeri yaratma yolumuzda daha fazla netlik sağlayacak."

"Amedeo Felisa liderliğindeki yeni yönetim ekibiyle, Aston Martin'in uzun vadeli potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için doğru ekibe ve doğru stratejiye sahibiz." dedi.

Stroll ayrıca F1 takımının, markanın reklamını yapma konusundaki rolünü vurguladı: "Aston Martin'in, Aston Martin Aramco Cognizant F1 takımı olarak motor sporlarının zirvesine dönüşü, aynı zamanda ikonik İngiliz markamız için de yeni bir çağ başlattı."

"Marka değeri oluşturmaya ve Aston Martin'in potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanmamız, 2021'de markaya %60'tan fazla yeni katılan yeni nesil müşterileriyle talep artışıyla sonuçlandı." dedi.