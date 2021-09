Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

"Şampiyonluk savaşları verebilmemiz için bu şirkete büyük yatırımlar yaptım ve bunun için her ne pahasına olursa olsun her şeyimizi ortaya koyacağız. Tabii ki bunu kurallar dahilinde yapacağız." dedi.

"Elbette hepimiz biliyoruz ki her işte olduğu gibi Formula 1'de de başarı hemen gelmiyor. Doğru insanları getirmek, onlara gerekli araçları sağlamak ve tüm süreçleri doğru bir şekilde kurmak yıllar alıyor."

New York Times'a verdiği demeçte Stroll, “Sahip olduğum herhangi bir işte veya işletmede olduğu gibi tek hedefim kazanmak."

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images