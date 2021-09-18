Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"
Aston Martin takımının sahibi ve markanın hissedarı Lawrence Stroll, Formula 1'e yatırım yapmasının tek sebebinin "kazanmak" olduğunu belirtti.
Silverstone'daki yeni Aston Martin F1 fabrikasının inşası tüm hızıyla sürüyor ve Stroll projeye, 150 ila 200 milyon sterlin arasında yatırım yapmayı planlıyor. Yeni bir rüzgar tünelinin de inşa edileceği fabrikanın, 2023 yılı itibariyle kullanıma geçmesi bekleniyor.
Stroll halihazırda projeye zaten milyonlarca euro para yatırdı ve gelecekte bunu yapmayı sürdüreceğe benziyor.
Şu anda Lawrence'ın oğlu Lance de Aston Martin takımı yarışıyor ve takım bu yıl Sebastian Vettel'le bir podyum almayı başardı. Ancak Lawrence, takımı için bundan daha fazlasını istiyor.
Kanadalı milyarder, tek hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.
New York Times'a verdiği demeçte Stroll, “Sahip olduğum herhangi bir işte veya işletmede olduğu gibi tek hedefim kazanmak."
"Formula 1'de kazanmak demek, dünya şampiyonluğunu kazanmak anlamına geliyor. Sonunda bunun için çabalıyoruz ve ben de bunun için çabalıyorum."
"Elbette hepimiz biliyoruz ki her işte olduğu gibi Formula 1'de de başarı hemen gelmiyor. Doğru insanları getirmek, onlara gerekli araçları sağlamak ve tüm süreçleri doğru bir şekilde kurmak yıllar alıyor."
"Daha önce yönettiğim tüm organizasyonlarda, -başarılı şekilde- aşıladığım ilkeler disiplin, iyi liderlik ve kazanan psikolojisi oldu. Bu üç noktayı desteklemek için de finansal güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle geleceğe dair net bir vizyonumuz var ve nasıl ilerleyeceğimizi biliyoruz."
"Şampiyonluk savaşları verebilmemiz için bu şirkete büyük yatırımlar yaptım ve bunun için her ne pahasına olursa olsun her şeyimizi ortaya koyacağız. Tabii ki bunu kurallar dahilinde yapacağız." dedi.
Forbes'a göre Lawrence Stroll'ün 2021'in Şubat ayındaki serveti 3,2 milyar dolar seviyesindeydi.
Aston Martin bu yıl şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.
Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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