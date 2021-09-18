Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

Silverstone'daki yeni Aston Martin F1 fabrikasının inşası tüm hızıyla sürüyor ve Stroll projeye, 150 ila 200 milyon sterlin arasında yatırım yapmayı planlıyor. Yeni bir rüzgar tünelinin de inşa edileceği fabrikanın, 2023 yılı itibariyle kullanıma geçmesi bekleniyor.

Stroll halihazırda projeye zaten milyonlarca euro para yatırdı ve gelecekte bunu yapmayı sürdüreceğe benziyor. Şu anda Lawrence'ın oğlu Lance de Aston Martin takımı yarışıyor ve takım bu yıl Sebastian Vettel'le bir podyum almayı başardı. Ancak Lawrence, takımı için bundan daha fazlasını istiyor. Kanadalı milyarder, tek hedefinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.

New York Times'a verdiği demeçte Stroll, “Sahip olduğum herhangi bir işte veya işletmede olduğu gibi tek hedefim kazanmak."

"Formula 1'de kazanmak demek, dünya şampiyonluğunu kazanmak anlamına geliyor. Sonunda bunun için çabalıyoruz ve ben de bunun için çabalıyorum."