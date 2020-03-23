Stroll, Aston Martin’deki hisselerini arttıracak

Ocak ayında Stroll ve bir yatırımcı konsorsiyumu, Aston Martin'e, sorunlu şirketin yüzde 16,7 hissesi karşılığında 182 milyon sterlin sermaye akışı sağlamak için adım attı.

Bu grup aynı zamanda Aston'a 55.5 milyon poundluk kısa süreli borç vermeyi de kabul etti. Genele bakıldığında Aston Martin'in yatırımcılar üzerinden 500 milyon pound kazanması ve ününü devam ettirmesi planlanıyordu.

Ancak coronavirüs salgını beraberinde oluşan ekonomik durulma sebebiyle şirketin hisse fiyatı düşüşe geçti ve Stroll liderliğinde yapılan asıl planların iptal edilme durumu ortaya çıktı.

Aston, coronavirüs salgınının Çin ve Pasifik Asya bölgesindeki satışlarını etkilediğini ve bu durumun başka bölgelerde de çıkabileceğini açıkladı.

Cuma günü akşamında yapılan açıklamada, yeni anlaşma ile beraber Aston Martin Lagonda'nın 500 milyon yerine 536 milyon pound kazanacağı belirtildi. Stroll konsorsiyumu, bir önceki anlaşmada 182 milyon pound ödeyip şirketin %16.7'lik bölümüne sahip olacakken, an itibariyle şirketin %25'lik kısmına sahip olup 171 milyon dolar yatıracak.

Buna ek olarak Stroll'ün Aston'a verdiği kısa süreli borç - şirketin ay sonuna kadar hak talepleri ile uğraşmasında sıkıntı çekmemesi için - 75.5 milyon pound'a yükseltildi.

Financial Times gazetesine konuşan Lawrence Stroll şunları söyledi: "Aston Martin Lagonda'nın çalıştığı global piyasa düzeninde büyük bir değişiklik yaşandı.

"Değişmeyen şey ise bizim şirkete olan bağlılığımız. Şirketin bu dönemde düzenlemesi gereken işler sebebiyle bir fona ihtiyacı var, şirketin sıfırlanması için ve uzun vadedeki potansiyelini göstermesi için desteklememiz lazım."

Aston Martin'in, Stroll'ün F1 takımı olan Racing Point ile 2021 sezonunda başlayacak olan beş senelik bir ortaklık anlaşması bulunuyor.

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