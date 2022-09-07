Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi"
Lance Stroll, Zandvoort'ta gösterdikleri performanstan memnun olduğunu ve bunun ilerleyen yarışlar için kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Lance Stroll, tıpkı Sebastian Vettel gibi Zandvoort hafta sonunda saf tempo anlamında oldukça kuvvetliydi ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.
Vettel hatası nedeniyle geriden başlayıp puan alamasa da, Stroll ilk ona girdi ve saf hız anlamında orta grubun ön kısmındaydı.
Yarışın ardından konuşan Stroll, "Bence Zandvoort yarışında talihsizdik çünkü hızımız ve stratejimiz iyiydi, yedinci sıra gibi bir yerde bitirecek gibi görünüyorduk. Fakat maalesef güvenlik aracının zamanlaması konusunda şanssızdık."
"Güvenlik aracı varken pit yapamadık, oysa önümdeki herkes pit yaptı. Yarıştığım iki Alpine ve Norris güvenlik aracı arkasında pite girdi. Tüm bunlar bizi biraz geriye düşürdük."
"Fakat bunu bir kenara bırakırsak bence tempo olarak gayet iyi durumdaydık, araçta gerçekten iyi hissettim. Ne yazık ki sadece bir puan aldık. Yine de sezonun geri kalanını sabırsızlıkla beklemek için pek çok olumlu şey var. Eminim bazı pistlerde diğerlerinden daha güçlü olacağız ama kesinlikle bir süredir olmadığı kadar rekabetçi bir hafta sonu geçirdik."
"Bu cesaret verici. Güvenlik aracı zamanlaması can sıkıcıydı ama bazen böyle oluyor." dedi.
Getirdikleri güncellemelerin etkisi sorulduğunda Stroll, "Evet bu hafta sonu bir şeyler getirdik. Fabrikadaki herkes aracı daha hızlı hale getirmek için büyük çaba gösteriyor."
"Bunun piste özgü olmamasını umuyoruz. Elbette herkes gibi bizim de diğerlerinden daha güçlü olduğumuz pistler olacak. Fakat bu hafta sonu kesinlikle cesaret verici bazı işaretler vardı." dedi.
Alfa Romeo, Monza'dan umutlu
Binotto, Monza'da daha iyi olmaları gerektiğinin farkında
Son Haberler
Red Bull'un hafif şasi gizemi: Bütçe sınırı tartışmalarından dolayı şasi saklanıyor mu?
Red Bull'un hafif şasisi... Son birkaç haftadır herkes Red Bull'un Singapur'a getirmeyi planladığı hafif şasi hakkında konuşuyor ancak Red Bull'un üst yönetimine göre ortada yeni bir şasi yok. Red Bull yeni şasiyi inkar etse Temmuz ayında Cranfield'da yer alan Kaza Merkezi'nde Red Bull yeni bir şasiyi kaza testine soktu ve yeni bir şasiyi homologe etti. Peki Red Bull'un dediği gibi ortada yeni bir şasi yoksa, temmuz ayındaki kaza testi neydi? Yeni şasi, Ferrari'yle aradaki farkın artmasının ardından bütçe sınırıyla ilgili şüphelerin ve tartışmaların durması için saklanıyor mu; yoksa temmuz ayında homologe edilen şasi 2023'ün şasisi mi? Gelin Red Bull'un "hafif şasi gizemini" inceleyelim.
McLaren, F1'e geçme fırsatı varsa Herta'ya engel olmayacak
McLaren Racing CEO'su Zak Brown eğer bir takım Colton Herta ile yarışma fırsatı yakalarsa, Amerikalı sürücüye engel olmayacaklarını söyledi.
Rosberg: "Bahis oynasaydım, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı Mercedes'i seçerdim"
Mercedes'in eski şampiyonu Nico Rosberg, takımlar şampiyonası ikinciliği için parasını Mercedes'e yatırıyor.
Ferrari, 2023 aracının gelişiminde şimdiden epey ilerlemiş olabilir
Corriere della Sera gazetesine göre Ferrari 2023 aracının gelişiminde epey ilerlemiş vaziyette, takım patronu Mattia Binotto'nun geleceği ise belirsiz.