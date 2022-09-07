Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi"

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Lance Stroll, tıpkı Sebastian Vettel gibi Zandvoort hafta sonunda saf tempo anlamında oldukça kuvvetliydi ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

Vettel hatası nedeniyle geriden başlayıp puan alamasa da, Stroll ilk ona girdi ve saf hız anlamında orta grubun ön kısmındaydı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, "Bence Zandvoort yarışında talihsizdik çünkü hızımız ve stratejimiz iyiydi, yedinci sıra gibi bir yerde bitirecek gibi görünüyorduk. Fakat maalesef güvenlik aracının zamanlaması konusunda şanssızdık."

"Güvenlik aracı varken pit yapamadık, oysa önümdeki herkes pit yaptı. Yarıştığım iki Alpine ve Norris güvenlik aracı arkasında pite girdi. Tüm bunlar bizi biraz geriye düşürdük."

"Fakat bunu bir kenara bırakırsak bence tempo olarak gayet iyi durumdaydık, araçta gerçekten iyi hissettim. Ne yazık ki sadece bir puan aldık. Yine de sezonun geri kalanını sabırsızlıkla beklemek için pek çok olumlu şey var. Eminim bazı pistlerde diğerlerinden daha güçlü olacağız ama kesinlikle bir süredir olmadığı kadar rekabetçi bir hafta sonu geçirdik."

"Bu cesaret verici. Güvenlik aracı zamanlaması can sıkıcıydı ama bazen böyle oluyor." dedi.

Getirdikleri güncellemelerin etkisi sorulduğunda Stroll, "Evet bu hafta sonu bir şeyler getirdik. Fabrikadaki herkes aracı daha hızlı hale getirmek için büyük çaba gösteriyor."

"Bunun piste özgü olmamasını umuyoruz. Elbette herkes gibi bizim de diğerlerinden daha güçlü olduğumuz pistler olacak. Fakat bu hafta sonu kesinlikle cesaret verici bazı işaretler vardı." dedi.