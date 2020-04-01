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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin ismi 'baskı ve beklenti' yaratıyor"

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Stroll: "Aston Martin ismi 'baskı ve beklenti' yaratıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Nis 2020 17:50

Racing Point takımının sahibi Lawrence Stroll, 2021'de yapılması planlanan 'Aston Martin' isim değişikliği ile üzerlerinde "baskı ve beklenti" olacağını söyledi.

Stroll'ün Aston Martin ile bağlantıları Ocak ayından itibaren devam etse de işin yatırım kısmındaki formaliteler bu hafta itibariyle tamamlandı. 

Racing Point'in isim değişikliğinin temelinde yatan neden, Aston Martin'in gelecekteki pazarlama stratejisinde yatıyor olsa da Stroll bu fırsat ile beraber takımının ileri gidebileceğine inanıyor. 

"Silverstone'da çalışan tüm çalışanlarımız gerçek bir yarışçı ruhuna sahip ve onların kararlı ruhları, benim bir Formula 1 takımına yatırım yapmamın en temel sebeplerinden biri." diyen Stroll ekledi: "30 sene sonra bu efsanevi markayı temsil etme şansı yakaladık."

"Herkese gereken kaynağı vermek amacıyla takıma yatırım yapmaya devam ediyoruz, ve bu seme Racing Point ile beraber bunların karşılığını göreceğiz."

Aston ismi ile beraber baskı ve beklenti de gelecektir. Başlangıçtan itibaren rekabetçi olmamız gerekecek. Ancak Silverstone'daki takımın bu zorluğun üstesinden gelip Aston Martin ismini gururla taşıyacağına dair güvenim tam."

"Aston Martin'in soyuna ve tarihine sahip bir markanın, motor sporlarının en yüksek seviyesinde mücadele etmesi gerekiyordu. Bence bu olay F1'in yakın tarihinde olmuş en heyecanlı olay ve sporun tüm yatırımcıları için çok heyecanlı bir olay, aynı zamanda taraftarları için de. Formula 1 takımı için daha iyi bir isim düşünemezdim."

"F1'in uluslararası popülaritesine yaklaşılamaz bile, ve bu popülariteyi, Aston Martin markası için önemli olan bölgelerde kullanacağız."

Stroll, takımının yakın zamanda getirilen COVID-19 salgını önlemlerine ayak uydurması gerektiğini söyledi:

"Bana göre bu can sıkıcı salgından etkilenmeyen bir iş kolu yok, ve yarış camiası bu duruma en iyi şekilde uyum sergilemekte."

"Tabii ki de yarışçılar olarak rekabet edemediğimiz için çok mutsuzuz, ancak uluslararası alanda verilen bu savaşı kabullenmemiz lazım ve bu yüzden evde kalıyoruz. Aynı zamanda takımımız Project Pitlane'i desteklemekte ve solunum cihazlarının üretimini hızlandırmakta."

"Bu sürede 2020 ve 2021 planlarımızı video konferanslar aracılığıyla takip ediyoruz. Formula 1'e uzun vadeli bir amaç ile katıldım ve bu, uzun süreli bir yolculukta verdiğimiz kısa bir mola."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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