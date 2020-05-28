Stroll, Aston Martin hisselerine karşılık Mercedes F1 takımını mı alıyor?

Formula 1'de ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce pilot piyasasında yaşanan hareketliliğin ardından sıradaki hareketlenme takımlar arasında olabilir.

Mercedes'in ve takım patronu Toto Wolff'ün F1'deki geleceği uzun zamandır gündemde. Bild'in iddiasına göre Mercedes F1 takımının yüzde 30 hisselerine sahip olan Wolff, bu sene sonunda takım patronluğu anlaşması bittiğinde görevinden ayrılacak. Takım içerisindeki yönetim görevinden ayrılan Wolff, hisselerini koruyacak ve daha önce Niki Lauda'nın olduğu gibi üst düzey yönetici pozisyonunda takımda kalmaya devam edecek.

Şu anda Mercedes F1 takımının % 30'u Wolff'a, kalan % 70 ise Daimler'e ait. Bild'in haberine göre hem Racing Point'in sahibi olan hem de Aston Martin şirketinin % 25 hissesini elinde bulunduran Lawrence Stroll, Aston'daki hisseleri ile Daimler'in F1'deki hisselerini takas edecek.

Böylece Mercedes AMG F1 takımı Stroll ve Wolff'un kontrolünde olacak. Daimler'in F1 takımında ne kadar hisse ayıracağı bilinmiyor ancak böylece takımın adı Mercedes olarak devam ederken sorumluluk paylaştırılmış ve Brackley ekibi ve çalışanları da korunmuş olacak.

Önceki günlerde yapılan açıklamada AMG'nin eski patronu Tobias Moers'in Aston Martin'in başına geçeceği duyurulmuştu. Moers'in Daimler yönetim kurulu başkanı Ola Källenius ile yakın ilişki içerisinde olduğu, bu hamlenin Formula 1'le bağlantılı olacak değişikliğin bir parçası olduğu düşünülüyor.

Bu durumda Stroll'ün mevcut takımı Racing Point'e ne olacağı bilinmiyor. Seçenekler arasında Mercedes'in B takımı olması, Aston Martin fabrika takımına dönüşmesi ya da yeni yatırımcılara satılması yer alıyor.

Mercedes bu adımla bir taşla iki kuş vuracak olabilir çünkü böylece hem fabrika takımı olarak sporda daha az yatırımla yer alacak, hem de halihazırda yüzde 10'una sahip olduğu Aston Martin'deki hisse oranını % 35'e çıkararak daha fazla söz sahibi olacak ve spor araç sınıfında önemli bir yer edinmiş olacak.

Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde ORF'ye yaptığı bir açıklamada Mercedes F1 takımının patronu olarak devam etmeyebileceğini işaret etmişti. Wolff, "Takım patronu olarak anlaşmamı yenileyip yenilememem önemli değil, genel manada şirket olarak neler yapacağımızı değerlendiriyoruz." demişti.

Devamı gelecek...