Stroll: "Aston Martin hâlâ güçlü bir sezon geçirebilir"

Aston Martin, Racing Point adı altında yarıştığı geçen yıla oldukça iyi başlayıp, sezon boyunca düzenli olarak ön bölümde yer almayı başarmıştı.

Ancak bu yıl beklenenin çok altında kaldılar ve Portekiz'de hem Sebastian Vettel hem de Lance Stroll puan almayı başaramadı.

Yarış hakkında konuşan Stroll, "Portekiz'den çok şey öğrendik."

"Takım olarak geçirdiğimiz en iyi hafta sonu değildi ve puan almayı başaramadık. Hafta sonu boyunca genel anlamda sahip olmayı istediğimiz hız ve dengeye sahip değildik. Fakat bana göre hafta sonu boyunca araç ayarı ve diğer şeyler hakkında çok şey öğrendik ve genel olarak bu pistin (Barselona) özellikleri bence aracımız için daha iyi olmalı. Sadece bekleyip neler olduğunu görmeliyiz."

"Geçen yıl burada çok güçlü bir pakete sahiptik ve o zamandan bu yana işler açıkça değişti. Fakat geçen yıl burada çok temiz bir hafta sonu geçirmiş ve iyi bir sonuç almıştık. Bu yüzden bu hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yine de dediğim gibi, geçen yıldan beri her şey çok değişti ve şu anda orta grup çok rekabetçi görünüyor."

"Pek çok takım kış boyunca büyük adımlar attı ve ilk birkaç yarışta gerçekten güçlü görünüyorlardı. Yani zorlu bir mücadele olacak." dedi.

Aston Martin, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz yarışına yeni bir güncelleme getirmişti.

Bu güncellemenin etkisi sorulduğunda Stroll, "Bence kesinlikle araç performansında ilerleme oldu. Bu konuda şüphe yok. Fakat bence sıralama turlarından en iyi şekilde faydalanmayı başaramadık ve bu da bizi pazar gününe giderken dezavantajlı bir duruma düşürdü." yanıtını verdi.

Aracın güçlü ve zayıf yönleri sorulduğunda Stroll, "Henüz ilk günlerdeyiz. Şartlar bir pistten diğerine sürekli olarak değişiyor, çünkü her pistin tarzı farklı. Bu yüzden aracımızın nerede güçlü ve nerede daha zayıf olduğunu söylemek zor. Fakat GPS verilerine baktığımızda, rakiplerimizin daha yüksek hızlı virajlarda sahip oldukları yere basma gücüne kesinlikle sahip olmadığımızı düşünüyorum ve bazı düşük hızlı virajlara baktığımızda, arka tarafın dengesizliği ve bunun gibi şeylerle mücadele ediyoruz."

"Bu, normal bir süreç. Bence her zaman yılın başında aracın güçlü ve zayıf yönlerini ve neler yapılması gerektiği hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz. Henüz sezonun bu noktasındayız, nerede güçlü olabileceğimizi ve nerede daha fazla zorlanacağımızı tam olarak söylemek zor. Her hafta sonu bir şeyler öğreniyoruz." cevabını verdi.

Kanadalı pilot, bu yılki aracın gelişiminden vaz geçemeyeceklerini, fakat 2022 aracının gelişimini de olumsuz etkilemek istemediklerini söyledi.

"Bu sezondan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağız ve bunu yaparken gelecek sezondan ödün vermeyeceğiz. Bu konuda bir planımız var ve bu bir denge meselesi. Eminim griddeki tüm takımlar her yıl benzer bir pozisyondalar. Bu yıl için ne kadar gelişim çalışması yapar ve bu yıla ne kadar çok odaklanırsanız, gelecek yıl için ayrılan zamandan o kadar vakit götürürsünüz. Gelecek yıl elbette kurallarda çok büyük bir değişiklik olacak, bu yüzden gelecek yıla odaklanmak için daha fazla sebep olacak. Fakat bu yıl önümüzde hâlâ uzun bir sezon var. Gitmemiz gereken pek çok yarış var ve hâlâ güçlü bir araca sahip olabileceğimize inanıyorum ve iyi bir iş çıkarırsak her hafta sonu puan için yarışabiliriz."

Lance Stroll, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images