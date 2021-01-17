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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Aston Martin fabrikasına geçmek, F1 ekibine zarar verirdi"

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Stroll: "Aston Martin fabrikasına geçmek, F1 ekibine zarar verirdi"
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, Editör

Lawrence Stroll, Aston Martin'in ana fabrikasıyla F1 fabrikasını birleştirmenin, F1 ekibi için faydadan çok zarar getireceğini düşünüyor.

Racing Point, 1 Ocak itibariyle Aston Martin'e devredildi ve bu da Aston Martin'in fabrika takımı olarak spora döndüğü anlamına geliyor.

Racing Point daha önce farklı isimlerle spordaydı ve takımın kökleri 1991 Jordan'a kadar dayanıyor. Şu anda takımın fabrikası Silverstone'da yer alıyor ve Goydon'daki Aston Martin'in ana fabrikasına yaklaşık 50 kilometre mesafedeler.

Takım sahibi ve Aston Martin hissedarı Lawrence Stroll, Ferrari'nin Maranello'da yaptığı gibi, her iki bölümü de aynı çatı altında birleştirmeyi düşündüklerini ancak bunun kendileri için mantıklı bir hamle olmadığını belirtti.

Stroll, RaceFans ile yaptığı özel röportajda şöyle dedi: "Silverstone'daki mevcut fabrikada satın aldığımız 30 dönümlük araziyi almadan önce buna baktık. Ancak bir Formula 1 ekibinin kalbi, sahip olduğu çalışanlardır ve 500 çalışanımızın coğrafi yaşamlarından ötürü zararın, olası faydalardan daha ağır basacağını düşündük."

"Bunu yapmamız halinde 1.5 saatlik yol gelmek istemeyen veya taşınmaya hazır olmayan pek çok insanı kaybedecektik."

"Silverstone, Formula 1 ekiplerinin Silikon Vadisi'dir. Burada her şey 20 dakikalık mesafede. Tüm dahi mühendisler burada ve bu yüzden bunun dışına çıkmak hem çelişkili hem de Formula 1 ekibi için faydasız gibi görünüyordu. Bu nedenle Silverstone'da kalacağız ve yeni binamız orada inşa edilecek."

Konu hakkında konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer ise yeni fabrikayı 2022'nin Ağustos ayı gibi açmayı planladıklarını belirtti.

"COVID-19 nedeniyle zamanlamamız değişti.  İlerleme kaydediyoruz. Şimdilik tasarım aşamasındayız ve tüm departmanlar olabildiğince verimli olduğundan emin olmak adına fikirlerini sunuyor."

"Bu fabrikayı 2022'nin Ağustos ayında açmayı hedefliyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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