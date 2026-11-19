Formula 1 Las Vegas GP

Stroll: "Aston Martin, 2027'de çok büyük bir adım atacak"

Lance Stroll, 2026 sezonunda yaşanan sorunlara ve çok sayıda yarış dışı kalmaya rağmen Aston Martin'ın geleceğinden umutlu.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:19

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aston Martin, 2026 sezonunda hem performans hem de dayanıklılık açısından beklentilerin gerisinde kaldı. Lance Stroll, bu yıl teknik sorunlar nedeniyle 14 kez yarış finişini göremedi. Kanadalı pilot, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde FIA basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımın gelecek sezon çok daha güçlü olacağına inandığını dile getirdi.

Stroll, bu sezon yaşanan sorunların farkında olduklarını ve artık gelecek yıla odaklandıklarını söyledi: “Bu yıl çok fazla sorun yaşadık ve gereğinden fazla yarış dışı kaldık. İstediğimiz noktaya henüz ulaşamadığımızın farkındayız. Bu nedenle şu anda geleceğe odaklanıyor ve durumu düzeltmek için çalışıyoruz."

“Şu anda ağırlıklı olarak geleceği düşünüyorum. Harika bir takımımız, iyi ve son derece yetenekli uzmanlarımız var. Evet, henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadık ancak Aston Martin'i çok ilginç bir geleceğin beklediğini düşünüyorum."

“Umarım 2027'de büyük bir adım atabiliriz. Ancak bunu zaman gösterecek. Silverstone'daki merkezimizde harika bir ekibimiz ve çok sayıda yetenekli çalışanımız olduğunu biliyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Umarım yakında çok daha güçlü hale geliriz. Bence gelecek sene büyük bir adım atacağız."

Las Vegas'ta güç eksikliği sorun yaratacak

Stroll, Las Vegas Grand Prix'sinin Aston Martin açısından zorlu geçmesini beklediğini de belirtti.

“Bizi kolay bir hafta sonunun beklemediğini düşünüyorum. Burada çok sayıda uzun düzlük var ve güç eksikliğimiz olduğu açık. Bu yıl düzlüklerdeki güç kaybı en büyük sorunlarımızdan biri oldu. Las Vegas'ta da çok sayıda uzun düzlük bulunuyor. Bu nedenle işimiz zor olacak ancak elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Basın toplantısında Stroll'a, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun 2027'de Dakar Rallisi'ne katılma planı hatırlatılarak gelecek yıl başka yarış serilerinde mücadele etmeyi düşünüp düşünmediği de soruldu.

Kanadalı pilot bu ihtimale kısa bir yanıt verdi: “Hayır, böyle bir planım yok.”

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