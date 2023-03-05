Stroll: "Aracımız yarışta daha kuvvetli"

Haberi dinle

Sakatlığı nedeniyle sezon öncesi testlerini kaçıran Lance Stroll, nispeten güçlü bir performans sergileyip, sıralama turlarının son bölümüne kaldı ve yarışa sekizinci başlayacak.

Bileği henüz tam olarak iyileşmeyen Stroll, seansın ardından şöyle konuştu: "Son iki hafta kesinlikle çılgınca geçti."

"İki hafta önce bisikletten düştüm, sadece 12 gün önce ameliyat oldum ve bir hafta önce kollarımı hareket ettirmekte dahi zorlanıyorum ve yürüyemiyordum."

"O zamanlar Bahreyn yarışı için iyileşemeyeceğimi, tünelin ucunda bir ışık olduğunu ama bunun çok uzak olduğunu düşünüyordum."

"Şimdi padokta olmaktan, aracı kullanabilmekten çok mutluyum ve bana yardım eden sağlık görevlilerine - hem İspanya'daki doktora hem de fizyoterapistime - minnettarım."

"Bileğimde bazı kırıklar vardı ve ayak parmağım da kırılmıştı. Neyse ki sağ ayak parmağım kırıldı, sol parmağım olsaydı fren pedalında sorun yaşardım."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Aslında bugün aşağı yukarı normal yürüyebildiğim ilk gün ama aracın kokpitindeyken herhangi bir sorun hissetmiyorum."

"Yarış ilerledikçe iyi olacağıma eminim çünkü her geçen gün daha iyi hissediyorum. Bu süreçte farklı terapiler yapıyorum, durumumun her gün %10 daha iyiye gittiğini söyleyebilirim."

"Genel olarak yarın iyi bir gün olacak çünkü hızlı bir aracımız var ve yarış temposunda çok iyi çalışıyor."

"Aston Martin fabrikasındaki tüm çalışanlarımız harika bir iş çıkardı. Takıma harika kişiler geldi. Uzun süredir bizimle çalışan yetenekli insanlar da vardı. Bunun birleşimiyle harika bir araç ürettiler."

"AMR23'ü sürmek gerçek bir keyif çünkü çok fazla yere basma gücü ve iyi bir denge var. Bu yüzden aracı sürmek daha kolay ve keyifli."

Yarışta ne beklediği sorusuna Stroll, " Sekizinci sıradan iyi bir yarış çıkarabileceğimizi ve bazı puanlar alabileceğimizi düşünüyorum."

"Antrenman seanslarında aracı öğrenmek, hızlanmak ve sıralama turlarına hazırlanırken ritim yakalamak için elimden geleni yaptım."

"Bugün ortaya koyduğum performanstan gerçekten memnunum ve kazamdan sadece iki hafta sonra burada olduğum için kendimi minnettar hissediyorum."

"Yarın yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.