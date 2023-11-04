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Formula 1 Brezilya GP
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Stroll: "Aracımız uzun zaman sonra ilk kez iyi hissettiriyor"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, üçüncü tamamladığı sıralama turlarının ardından araçta rahat hissettiğini söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Aston Martin F1 Takımından Lance Stroll ile Sıralama Sonrası Röportaj

Aston Martin, sezonun ikinci yarısında iyi performans sergilemekte zorlandı ve özellikle Amerika/Meksika epey zordu.

Fakat Brezilya'daki sıralama turlarında ikindi çizgiyi almayı başardılar.

Seansı üçüncü tamamlayan Lance Stroll, sonuçla ilgili şöyle konuştu: "Çok mutluyum; bugün gerçekten iyi bir sonuç aldık. Araç tüm seans boyunca gayet iyiydi. Sadece üçüncü bölüm garipti."

"Sanırım koşullar çok değişti. Rüzgar değişti. Bu yüzden turum çok dağınıktı; lastikleri kilitledim, virajı dönemedim ama sonuçta ilk üç için yeterince iyiydi."

"Sonuç olarak iyi bir seanstı. Genel olarak tüm seans boyunca rekabetçiydik ve araçta kendimi iyi hissediyordum."

"Bizim için kesinlikle bir süredir geçirdiğimizden çok daha iyi bir gündü."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Sıralama Sonrası Basın Toplantısı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Sıralama Sonrası Basın Toplantısı

Aracın Meksika'dan ne farklı hissettirdiği sorusuna Stroll, "Çok farklı. Meksika herkes için zor bir pistti. Rakım yüksekti ve yol tutuş düşüktü."

"Bu yüzden kimsenin Meksika'da harika hissettiğini sanmıyorum."

"Fakat burada kesinlikle bir süredir sahip olduğumuzdan çok daha iyi bir aracımız var. Denge tüm gün iyiydi."

"Aracın iyi yol tutuğunu hissettim. Hal böyle olunca gelişmeye devam edebilir ve işleri yoluna koyabilirsiniz." dedi.

Pazar günü için hedefi sorulduğunda Stroll, "Her iki aracın da ikinci çizgiden başlamasıyla pazar günü podyum hedefleyeceğiz fakat yarış zor geçecek. Her şeye rağmen iyi bir başlangıç pozisyonumuz var ve iyi puanlar almak istiyoruz." dedi.

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