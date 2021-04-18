Stroll: "Aracımız burada çok daha iyi görünüyor"

Lance Stroll, tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi Imola'da da hatasız bir cuma-cumartesi gününü geride bıraktı.

Kanadalı pilot, arka arkaya ikinci kez sıralama turlarında son bölüme kalıp, yarışa 10. sıradan başlama hakkı elde etti.

Bununla beraber Stroll'ün son zaman turu, pist limitlerini aştığı için silindi ve aksi takdirde dokuzuncu olabilirdi.

Seansın ardından konuşan Kanadalı pilot, "Sıralama turlarındaki performansımdan memnunum, ancak son seanstaki en iyi zamanımın iptal edilmiş olması üzüntü verici."

"Dokuzuncuyduk fakat turum silinince bir sıra gerilemiş oldum. Pist sınırını çok az şekilde de ihlal etseniz tur zamanınız siliniyor ve bugün pek çok sürücünün bunu yaşadığını gördük."

"Cuma günü bu pisti ne kadar sevdiğimi söylemiştim ve bugün de aracı kullanmak gerçekten büyük bir keyifti. Bu hafta sonu aracımız sanki canlanmış gibi geliyor. Bu, cesaret verici bir şey ancak çok yakın bir grid var ve ön tarafa daha yakın olmak istiyoruz."

"Hepimiz bunu gerçekleştirebilmek adına çok fazla çalışıyoruz ve oradan kilometrelerce uzakta değiliz. Nerede gelişeceğimizi biliyoruz."

"Yarışta nasıl performans gösterebileceğimizi görmek ilginç olacak, çünkü cuma günkü uzun sürüşlerimiz, etraftaki sürücülerle çok benzerdi. Neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Sebastian Vettel ise ilk ona girmekte zorlandı ve seansı 13. sırada noktaladı.

Vettel, "Genel olarak iyi bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bazı turlarımda her şeyi bir araya getiremedim ve burada 0.1 ya da 0.2 saniye size oldukça fazla pozisyona mal oluyor."

"Henüz tamamen mutlu değilim ancak Bahreyn'den daha mutluyuz. Kaydettiğimiz ilerlemeyi hem görüyorum hem de hissediyorum. Seanstan seansa, turdan tura daha iyi oluyoruz."

"Yarışta neler olacağını söylemek zor ve ne bekleyeceğimi de bilmiyorum. Tüm takımlar çok yakın görünüyor ve geçişin kolay olmadığı dar bir pistteyiz." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images