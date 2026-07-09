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Formula 1 Britanya GP

Stroll: “Aracımız aerodinamik olarak tamamen bozuk”

Lance Stroll, Britanya GP'sinde pist limitlerini ihlal ettiği için aldığı ceza hakkında konuştu ve aracın aerodinamik olarak "tamamen bozuk" olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun
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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yarışın 33 ile 42. turları arasında sadece 9 tur içinde tam üç kez pist limiti cezası alan Aston Martin pilotu Lance Stroll, AMR26'nın öngörülemeyen yol tutuşu ve dengesizliği nedeniyle aracı pist sınırları içinde tutmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Yarış sonrası basına konuşan Stroll, aldığı cezaları kabul edip etmediği ve aracın durumu sorulduğunda şunları söyledi: "Sanırım yerinde cezalardı. Her turda, her virajda çok farklı davranışlar sergileyen bir araç vardı. Sadece zorlu bir yarıştı. Aslında tüm yıl şu ana kadar böyle geçti."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aracın yarış içinde fiziksel bir hasar alıp almadığı hakkındaysa, "Hayır, fiziksel bir hasardan kaynaklanmıyor, aracımız aerodinamik olarak tamamen bozuk."

“Her hafta sonu elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, bu yüzden aracın bazı sorunları ve hassas noktaları olduğunu bilsem de zorluyorum.” dedi.

Adrian Newey liderliğinde geliştirilen AMR26, bu sezon beklentilerin hayli altinda kaldı. Diğer takımların aksine her yarışa küçük güncellemeler getirmek yerine yaz arası öncesinde tek ve büyük bir pakete odaklanmayı seçen Aston Martin, bu köklü değişimi Macaristan Grand Prix'sinde piste sürmeye hazırlanıyor.

Adrian Newey

Adrian Newey

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Adrian Newey, Budapeşte'de tanıtılacak bu "tamamen yenilenmiş" aracın performansta büyük bir adım atmasını beklediklerini doğruladı. Newey'nin verdiği detaylara göre, güncellenen araçta hafifletilmiş bir şasi ve vites kutusu mimarisinin yanı sıra arka süspansiyon, burun yapısı ve tüm aerodinamik yüzeylerde çok ciddi revizyonlar yer alacak. 

Bu kapsamlı paketi, yaz arasından sonraki ilk yarış olan Hollanda GP’de Honda motoruna yapılacak bir güncelleme takip edecek.

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