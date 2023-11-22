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Stroll: "Andretti, F1'e girmek istiyorsa mevcut takımlardan birisini almalı"

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'e göre Michael Andretti, F1'e girebilmek adına mevcut takımlardan birisini satın almalı.

Editör Ezel Tan
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Lawrence Stroll

Andretti, spordaki 11. takım olmak adına gerekli başvuruları yapmış durumda ve süreç zaten FIA tarafından onaylandı.

Andretti şimdi FOM'un yeşil ışık yakmasını bekliyor fakat bunun olup olmayacağı konusunda büyük bir soru işareti var.

Aston Martin takımının sahibi Lawrence Stroll, Formula 1'in 11. takıma ihtiyacı olmadığı yönündeki görüşünü korumaya devam ediyor.

Kanadalı işadamı, Michael Andretti Formula 1'de yer almak istiyorsa, yeni bir takım kurmak yerine mevcut takımlardan birini satın alması gerektiğine inanıyor.

Stroll, "Audi'nin izlediği yola bakın. Formula 1'e girmek istediler ve bunu yapmak için bir takım satın aldılar."

"Doğru yaklaşım budur. Bugün NFL, NHL ya da başka bir büyük spor liginde rekabet etmek istiyorsanız, mevcut takımlardan birisini satın almalısınız."

"Bu sadece bir para meselesi, dolayısıyla Andretti Formula 1'de rekabet etmek istiyorsa, diğerlerinin yaptığı gibi mevcut bir takımı satın alması gerekiyor."

"Onların sportif rekabetinden hiç korkmuyorum. Yarış endüstrisinde büyük bir deneyime sahip olsanız bile sıfırdan başlamak çok zordur."

"Onlara şans diliyorum fakat karar bana değil, FIA ve FOM'a bağlı. Ne karar vereceklerini göreceğiz." dedi.

Michael Andretti

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Michael Andretti

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