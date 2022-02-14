Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi Sonraki / Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Formula 1 Haberler

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, AMR22 ile yaptığı ilk test sürüşünün ardından aracın farklı hissettirdiğini doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Aston Martin geçtiğimiz günlerde yeni aracını piste çıkaran ilk Formula 1 takımı olmuştu. Silverstone'da gerçekleştirilen 100 kilometrelik çekim gününde, yeni aracı süren ilk isim Lance Stroll oldu. Öğleden sonra ise direksiyona Sebastian Vettel geçti.

Takım, gün boyunca sık sık paylaşımlar yapmış ve yeni aracın pist üstündeki görünümünü paylaşmıştı.

Aracın ve tüm sistemin kontrollerini tamamlayan takım, güne dair yeni bir video yayınladı.

Çekim gününe dair herhangi bir bilgi verilmese de, Lance Stroll yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.

Stroll, "Bugün oldukça heyecan verici bir gün çünkü yeni AMR22'yi ilk kez test ediyoruz. Biliyorsunuz, birkaç ay aradan sonra direksiyona geçiyoruz ve bu yıl ilk kez araca geçme her zaman için harika bir histir."

"Araç kesinlikle farklı davranıyor. Umarım bu sezon yarışlar, yeni araçlarla beraber gerçekten heyecan verici geçer ve tüm takımlara yeni fikirler bulmaları için fırsat verir." dedi.

Ayıca baş mühendis Tom McCullough da, aracı ilk kez piste çıkarmalarının heyecan verici olduğunu söyledi ve testin amacını, "Tüm sistemlerin çalışmasını kapsamlı bir şekilde test etmek ve her iki sürücünün araç içerisinde rahat hissettiğinden emin olmak." şeklinde yorumladı.

*Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi
Önceki haber

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi
Sonraki haber

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: 2022 F1 sezonunda üç sprint yarışı yapılacak, ilk sekize girene puan verilecek AlphaTauri lansman
Formula 1

Resmi: 2022 F1 sezonunda üç sprint yarışı yapılacak, ilk sekize girene puan verilecek

Marko: "Masi günah keçisi olmamalı"
Formula 1

Marko: "Masi günah keçisi olmamalı"

AlphaTauri, yeni aracını ilk kez yarın piste çıkarabilir AlphaTauri lansman
Formula 1

AlphaTauri, yeni aracını ilk kez yarın piste çıkarabilir

Son Haberler

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"
Formula 1 Formula 1

Egginton: "2022, potansiyel olarak ödüllendirici olsa da risk taşıyor"

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Formula 1 Formula 1

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika fiyaskosunun ardından kısaltılmış yarışlar için puan dağılımını değiştirdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.