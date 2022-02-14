Stroll: "AMR22 pistte farklı hissettiriyor"

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Aston Martin geçtiğimiz günlerde yeni aracını piste çıkaran ilk Formula 1 takımı olmuştu. Silverstone'da gerçekleştirilen 100 kilometrelik çekim gününde, yeni aracı süren ilk isim Lance Stroll oldu. Öğleden sonra ise direksiyona Sebastian Vettel geçti.

Takım, gün boyunca sık sık paylaşımlar yapmış ve yeni aracın pist üstündeki görünümünü paylaşmıştı.

Aracın ve tüm sistemin kontrollerini tamamlayan takım, güne dair yeni bir video yayınladı.

Çekim gününe dair herhangi bir bilgi verilmese de, Lance Stroll yeni araç hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı.

Stroll, "Bugün oldukça heyecan verici bir gün çünkü yeni AMR22'yi ilk kez test ediyoruz. Biliyorsunuz, birkaç ay aradan sonra direksiyona geçiyoruz ve bu yıl ilk kez araca geçme her zaman için harika bir histir."

"Araç kesinlikle farklı davranıyor. Umarım bu sezon yarışlar, yeni araçlarla beraber gerçekten heyecan verici geçer ve tüm takımlara yeni fikirler bulmaları için fırsat verir." dedi.

Ayıca baş mühendis Tom McCullough da, aracı ilk kez piste çıkarmalarının heyecan verici olduğunu söyledi ve testin amacını, "Tüm sistemlerin çalışmasını kapsamlı bir şekilde test etmek ve her iki sürücünün araç içerisinde rahat hissettiğinden emin olmak." şeklinde yorumladı.

*Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.