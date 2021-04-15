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Formula 1 / Son dakika

Stroll: "AMR21'i geliştirmeye yönelik bazı fikirlerimiz var"

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Aston Martin pilotu Lance Stroll Emilia Romagna GP öncesi verdiği demeçte, aracın zayıflıklarını keşfettiklerini ve bunları gidermek için bazı çözümlere sahip olduklarını belirtti.

Stroll: "AMR21'i geliştirmeye yönelik bazı fikirlerimiz var"

Aston Martin, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışta beklentilerin çok altında kalmış ve hafta sonunu sadece bir puanla noktalamıştı.

Sebastian Vettel, kendisi adına zorlu geçen hafta sonunu puansız kapatırken, Lance Stroll sadece bir puan alabildi.

Bu hafta sonu yapılacak Imola yarışından önce konuşan Stroll, sorunları gidermek için bazı çözümlere sahi olduklarını belirtti ve ekledi: "Diğerleriyle kıyasladığımızda, geçen yılki kadar rekabetçi olmadığımız kesin."

"Bahreyn'de bir puan kazanarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim için oldukça zor bir hafta sonuydu. Fakat henüz ilk günlerdeyiz."

"Sahip olduğumuz paketi geliştirmek için neler yapabileceğimize dair bazı fikirlerimiz var ve bu yüzden bu hafta sonu için oldukça sabırsızlanıyoruz."

Stroll, araçta çok büyük bir potansiyel olduğunu ve bunu zamanla bunu ortaya çıkarabileceklerini de ekledi.

"Bence araçta çok fazla potansiyel var. Yılın henüz ilk kısmındayız. Bahreyn'deki yarışta, zayıf yönlerimizi ve geliştirebilmek adına odaklanmamız gereken pek çok alanı gördük."

 

"Buna, burada yani Imola'da başlayacağız. Dediğim gibi, önümüzde uzun bir sezon var ve henüz daha başındayız."

Stroll, Aston Martin'in geçen yıla kıyasla gerilmesinin temel sebebinin, yeni kuralların düşük taban eğimli araçları daha çok etkilemesi olduğunu söyledi.

"Nihayetinde bizi olumsuz etkileyen şey, kural değişiklikleriyle beraber daha yüksek eğimi araçlara göre çok daha fazla yere basma gücü kaybetmiş olmamızdı. Bu, yol tutuşu ve tur zamanını etkiliyor."

Başlangıçta tahmin ettiklerinden daha çok etkilenip etkilenmedikleri sorusuna, Stroll, "Kural değişikliğiyle beraber ne kadar etkileneceğinizi söylemek her zaman için zordur. Bu, göreceli bir şey. Yani elbette herkesin kural değişikliğinden büyük oranda etkileneceğini düşünüyorduk. Fakat ilk yarış için Bahreyn'e geldiğimiz andan itibaren, bunun bizi rakiplerimizden çok daha fazla etkilediğini gördük." cevabını verdi.

Lance Stroll, Aston Martin, track walk

Lance Stroll, Aston Martin, track walk

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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FIA, Imola için pist sınırları kurallarını açıkladı

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FIA, Imola için pist sınırları kurallarını açıkladı
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Editör Kemal Şengül

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