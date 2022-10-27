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Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"

Lance Stroll, COTA'da yaşananları geride bıraktığını ve tamamen bu hafta sonuna odaklandığını söylüyor.

Altay Gök
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Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
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Orta sıralardaki tüm takımların birbirine çok yakın olduğu Amerika GP, gelecekte hiç şüphesiz ki en çok Stroll'ün çok erken yön değiştirmesi ve arkadan gelen Fernando Alonso ile temas etmesi sonucu gerçekleşen büyük kaza ile hatırlanacak.

Kazanın ardından Stroll yarış dışı kalmış, Alonso ise aracı kontrol etmeyi başarıp aracı hasar görse de yola devam edebilmişti.

Hasarlı aracıyla iyi bir iş çıkaran İspanyol sürücü, yarışı 7. sırada tamamladı ancak sonrasında Haas'ın protestosu nedeniyle 30 saniye ceza alarak 15. sıraya geriledi. Stroll ise Meksika GP'si için üç sıra grid cezası aldı.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Stroll, hem kendisinin, hem de Alonso'nun olup bitenleri geride bıraktıklarını öne sürüyor.

Stroll, "Karar verildi, konu kapandı, ben de konuyu tamamen arkamda bıraktım ve Meksika'daki mücadeleye odaklandım. Söyleyebileceğim başka bir şey yok."

"İnsanların ne söylediği çok da önemli değil, son karar hakemlere ait. Bana göre olay sadece tekerlek tekerleğe mücadeleden ibaretti, ancak dediğim gibi karar verildi ve biz de tamamen bu hafta sonuna odaklanmış durumdayız."

"Tüm hafta sonu iyi bir tempomuz vardı ve iyi bir yarış çıkartıyorduk. Bu hafta sonu yine güçlü olacağımızı düşünüyorum ve mücadeleyi dört gözle bekliyorum."

"Alonso da yedinci veya her neredeyse bitirmek için sıkı bir yarış çıkarttı, bence o da hafta sonundan memnundu. Ancak bu da tarih oldu."

"Yine de için sezonun en eğlenceli yarışlarından biriydi, araç mükemmel hissettiriyordu ve oldukça rekabetçiydik. Çok eğlendim." dedi.

Marshals at the scene of the crash of Fernando Alonso, Alpine A522, and Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Marshals at the scene of the crash of Fernando Alonso, Alpine A522, and Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

F1 dünyasının odağı bu hafta sonu FIA'nın vereceği bütçe sınırı kararına ve Max Verstappen'in olası 14. zaferine odaklanmış durumda, ancak Suzuka'daki kurtarma aracı fiyaskosu pilotlar için halen ana gündem maddelerinden biri.

Sezon sonuna kadar tüm yarışlarda yarış direktörü rolünü üstleneceği açıklanan Niels Wittich, bu konuyla ilgili detaylı raporu tüm pilotlarla paylaştı ve konunun yakın zamanda kapanması bekleniyor.

Bu konuyla ilgili konuşan Stroll, "Wittich'in raporunu henüz okumadım. Aslında hatırlattığın için teşekkürler. Bu gece okuyacağım."

"Kurtarma araçları, F1 araçları halen pistteyken hiçbir şekilde piste girmemeliler. Zemin kuru olsa dahi bu aynı. Pistte olmamalılar." 

"Eğer kurtarma aracı epey açık bir alana gelecekse kırmızı bayrak tek çözüm, ancak eğer yarış kuru zemindeyse ve kurtarma aracı güvenli bir mesafedeyse güvenlik aracı arkasında da sorun çözülebilir."

"Ancak tehlikeli koşullar altında veya piste yakın yerlerde hiçbir şekilde kurtarma aracı olmamalı. Olay bu kadar basit." dedi.

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