Stroll: "Amacımız Red Bull'u yenmek değil"

Sezon öncesinde tanıtılan araçlarla ilgili halihazırda çok fazla belirsizlik var ve hem Red Bull hem de Mercedes'in henüz elini açmadığı düşünülüyor.

Aston Martin'in de yeni sezonda ne yapacağı merak edilirken, Lance Stroll'e göre Red Bull ile yarışmak pek de gerçekçi bir hedef değil.

Şampiyonluk mücadelesi için neyin gerekli olduğu sorusuna Stroll, "Bu gerçekten çok basit! Sadece daha hızlı bir araç üretmemiz gerekiyor." diyerek espri yaptı.

Sonrasında şöyle devam etti: "Ciddi olmak gerekirse, onlar (Red Bull) yeni kurallar geldiğinden beri sporu domine ediyorlar."

"Max de çok iyi gidiyor ve çok formda. Bu yüzden kesinlikle zorlu bir mücadele olacak."

"Hedefimizin Red Bull'u yenmek olduğunu sanmıyorum. Yani eninde sonunda oraya ulaşmak istiyoruz ama hedefimiz kendi ekibimizi en güçlü konuma getirmek."

"Bizi çok daha güçlü bir takım haline getirecek pek çok fikrimiz var ve buna odaklanmış durumdayız."

"Mümkün olduğunca güçlü olmaya çalıştığımız zaman ortaya koyduğumuz harika araçlarımız vardı."

"Harika pozisyonlar için mücadele edip gerçekten iyi sonuçlar alabiliyorduk. Yani odak noktamız bu; takımın tüm potansiyelini kullanmak."