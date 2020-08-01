Stroll: "Altıncılık hayal kırıklığı yaratıyor"

Racing Point pilotu Lance Stroll, cuma günü çok iyi bir tempoya sahipti ancak aynı performansı cumartesi günü sergileyemedi

Kanadalı pilot, sıralama turlarının son bölümüne zar zor kaldı ve seansı altıncı sırada noktaladı.

McLaren'dan Lando Norris'e de geçilen Stroll, hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: Evet, dünden sonra biraz daha fazlasını umuyordum, bu açıdan çok fazla hayal kırıklığı var. Dün birinciydik ve gridin geri kalanıyla aramızda çok fazla fark vardı."

"Ama bugün durum böyle değildi. Biraz daha zorlanıyorduk ve aracın dengesini, ilk sektörde bir araya getiremedik ve sanırım bize biraz tur zamanına mal oldu, bu yüzden duruma bakacağız ama yarış için iyi bir pozisyondayız."

Podyumun mümkün olup olmadığı sorusuna, "Bu, yarışta neler olacağına bağlı ki, ön tarafta her şey olabilir. Bence Red Bull hızlı olacak. Ayrıca Ferrari de orta lastikle son bölüme kalmayı başardı."

"Bu yüzden yarışta onlarla birlikte olmayı bekliyorum. Ama başlangıçta neler olacağını göreceğiz ve sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız." yanıtını verdi.