Stroll: "Alonso'ya kocaman alan bıraktım"

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Stroll ve Alonso, güvenlik aracı sonrası yedincilik için savaşırken, İspanyol pilot Stroll'ü arka düzlükte geçmeye çalıştı.

Alonso, Stroll'ün hava koridorundan iyice faydalandı ve tam sola doğru hamle yaptığı zaman, Kanadalı pilot da o tarafa hareket etti. Alonso bunun üzerine temastan kaçınamadı ve ikili arasında korkutucu bir temas yaşandı.

Bu temasın ardından Alonso'nun aracı havalandı ve sol taraftaki duvara çarptı. Stroll ise spin atıp yolda kaldı.

İlginç şekilde Alonso, araçtaki hasara rağmen finiş görmeyi başardı ve hatta beklenmedik bir yedincilik aldı.

Her iki pilot da FIA hakemleri tarafından görüşmeye çağrılırken, bu toplantı öncesinde konuşan Stroll, Alonso'ya büyük bir alan bıraktığını söyledi ve bu yüzden sorumluluk almak istemedi.

Sola doğru çok geç hamle yaptığını kabul edip etmediği sorulduğunda Stroll şunları söyledi: "Yani evet, kesinlikle geç hareket ettim ama büyük bir hız farkı vardı."

"Nerede olduğunu az çok tahmin ediyordum. Fakat onun aracına yandan çarpmadım. Temas, onun ön kanadından benim aracımın arkasına doğru yaşandı."

"Pistin sol kısmında ona kocaman alan bıraktım, yani onu duvara sıkıştırmadım. Daha erken hareket edebilir ve sola doğru gidebilirdi. Bana bu kadar yaklaşmasına gerek yoktu."

"Yani olaya farklı şekillerde de bakabiliriz. Sonuç olarak üzücüydü. Tekerlek tekerleğe savaş gibiydi ve ne yazık ki temasla sonuçlandı."

Alonso, gelecek sezon Alpine'den Aston Martin'e geçecek ve burada Stroll'ün yeni takım arkadaşı olacak.

Temasın ilişkilerine olan etkisi sorulduğunda Stroll, "Olaya hiç de bu açıdan bakmıyorum. Bizler yarış pilotlarıyız. Yarışta her şey olabilir" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, arrives on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images