Stroll, Alonso'nun ceza almamasından rahatsız
Aston Martin pilotu Lance Stroll, Fernando Alonso'nun cumartesi günü yaşananlardan sonra ceza almamasından rahatsız.
Alpine pilotu Fernando Alonso, cumartesi günkü sıralama turlarının ilk bölümünde çift sarı bayraklar sallandığında yeteri kadar yavaşlamadığından dolayı hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı.
FIA, çift sarı bayraklar sallandığı vakit, tur zamanlarını hemen iptal etmelerini istiyor ve hakemler, Alonso’yu dinleyip kanıtları inceledikten sonra, çifte dünya şampiyonunun suçsuz olduğunu düşündüler.
Hakemler, Alonso'nun çift sarı bayrak altında hızını önemli ölçüde azalttığını açıklamıştı. Fakat Lance Stroll, hakemlerin kararından memnun değil.
Stroll şöyle konuştu: "Özellikle çift sarı bayrak söz konusu olduğunda, kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğine inanıyorum."
"Eğer çift sarı bayrak çıkıyorsa, yavaşlamalısınız. Zorlamaya devam edemezsiniz, o noktada zaman turu denemesi yapamazsınız."
"Benim için durum çok açık. Tek bir sarı bayrak çıktığında, ayağınızı gaz pedalından çekmeniz gerekiyor fakat tehlikeli bölümden sonra hızlanabiliyorsunuz. Sonrasında bir zaman turu kaydedebiliyorsunuz."
"Ancak çift sarı bayrak olduğunda, o turu bırakmalısınız. Alonso'da durum böyle değildi. Bana göre bu olayda hakemlerin kararı garipti."
Lance Stroll, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images