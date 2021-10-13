Stroll, Alonso'nun ceza almamasından rahatsız

"Benim için durum çok açık. Tek bir sarı bayrak çıktığında, ayağınızı gaz pedalından çekmeniz gerekiyor fakat tehlikeli bölümden sonra hızlanabiliyorsunuz. Sonrasında bir zaman turu kaydedebiliyorsunuz."

"Ancak çift sarı bayrak olduğunda, o turu bırakmalısınız. Alonso'da durum böyle değildi. Bana göre bu olayda hakemlerin kararı garipti."