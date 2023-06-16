Stroll: "Alonso'dan çok şey öğrendim, ama kendi tarzımı benimseyeceğim"

Lance Stroll son iki sezonda Sebastian Vettel ile birlikte çalıştı. Bu yıl ise yanında deneyimli ve çok başarılı bir takım arkadaşı olan Fernando Alonso var.

İki kez dünya şampiyonu olan Alonso, sezonun ilk yarışlarında oldukça uysal bir tutum sergiledi ve hatta yarış sırasında Stroll'e tavsiyelerde bulundu.

İspanyol sürücü, Kanadalı pilotun sonraki yıllarda takım liderlik etmesi gerektiği düşüncesini de dile getirdi.

Stroll de Alonso ile aralarında 'harika bir bağ' olduğunu ve takım içinde 'iyi bir sinerji' hissettiğini ifade etti.

Stroll, "O son derece deneyimli bir isim, şampiyonluklar kazandı ve çok fazla bilgiye sahip."

"Daha şimdiden takıma pek çok bilgi getirdi, şahsen onunla çalışmaktan büyük keyif alıyorum."

"Gerçekten üst seviyede sürüyor ve bunu görmek çok etkileyici. Bu seviyede performans sergileyen bir sürücünün takım arkadaşı olmak harika." dedi.

Alonso bu sezon beş kez podyuma çıkarken, Stroll aynı başarıları elde etmekte zorlanıyor.

Kanadalı pilot, "Takım arkadaşı olarak onun çalışma etiği, ayar çalışmaları ve sürüş tarzı konusundaki yaklaşımından çok şey öğreniyorum fakat sadece bununla sınırlı değil."

"Elbette kendi yaptıklarıma odaklanıyorum. Sonuçta her sürücünün farklı bir sürüş tarzı vardır. Sürücüler aynı araçta farklı şeyler ararlar"

"Onun öğrettiklerinden kesinlikle öğrendim, ancak kendi tarzımı da benimseyeceğim."

"Nasıl sürmek istediğimi ve araçtan ve kendimden en iyi performansı elde etmek için neler yapmam gerektiğini biliyorum."

"Bu da önemli bir şey. Sonuçta kendi sanatçınız olmalısınız, birini çok fazla takip edemezsiniz."

"Ona yaklaşmayı deneyeceğim ve her hafta elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Eğer yeterince iyi olursa, başarabilirim fakat her şeyden önce kendi işime odaklanmalıyım."