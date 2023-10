Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor”

Aston Martin sezona Alonso’nun ilk sekiz yarışta altı podyum elde etmesi ile flaş bir giriş yaptı. Sezonun başlarında Fernando Alonso’nun ellerinde podyumun en büyük adayı olan araç, sezon ilerledikçe rakipleri Mercedes, Ferrari ve McLaren’ın gerisinde kaldı.

Sezonun ortalarından itibaren aracın performansı düşüp podyum elde etmek zorlaşsa da, aracın üstünde bir performans gösteren Alonso puanlar almaya devam etti. Stroll ise son beş yarış hafta sonunu puansız bitirdi.

Sezon boyunca takım arkadaşının bir hayli gerisinde kalan Stroll, yaptığı açıklamada Alonso’nun AMR23 aracına uygun bir sürüş stiline sahip olduğunu söyledi.

RacingNews365’in de aralarında bulunduğu bir grup basın mensuplarına konuşan Stroll şu açıklamalarda bulundu: “Bence Alonso’nun kendine has bir sürüş stili var. Muhtemelen virajları alış şekli benimkinden çok farklı.”

“Sezonun başındaki aracın, farklı sürüş stillerinin iyi şekilde işlemesi için daha fazla imkan sunduğunu düşünüyorum.”

“Sezon boyunca araç oldukça değişti. Şu an aracın benim hoşuma gitmeyen sınırlılıkları var. Ancak Alonso bu özelliklerle çok iyi şekilde başa çıkıyor. Aracın bu sıkıntıları Alonso’yu beni ettiği kadar rahatsız etmiyor.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1