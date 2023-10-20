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Stroll: “Alonso zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyor”

Lance Stroll, bu sezon takıma yeni katılan takım arkadaşı Fernando Alonso’ya kıyasla çok kötü bir sezon geçiriyor. Araçtaki geliştirmeler ve Alonso hakkında açıklamalarda bulunan Kanadalı pilot, sezonun kendisi açısından neden sıkıntılı geçtiğini açıkladı.

Editör Fırat Kocaman
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Aston Martin sezona Alonso’nun ilk sekiz yarışta altı podyum elde etmesi ile flaş bir giriş yaptı. Sezonun başlarında Fernando Alonso’nun ellerinde podyumun en büyük adayı olan araç, sezon ilerledikçe rakipleri Mercedes, Ferrari ve McLaren’ın gerisinde kaldı.

Sezonun ortalarından itibaren aracın performansı düşüp podyum elde etmek zorlaşsa da, aracın üstünde bir performans gösteren Alonso puanlar almaya devam etti. Stroll ise son beş yarış hafta sonunu puansız bitirdi. 

Sezon boyunca takım arkadaşının bir hayli gerisinde kalan Stroll, yaptığı açıklamada Alonso’nun AMR23 aracına uygun bir sürüş stiline sahip olduğunu söyledi.

RacingNews365’in de aralarında bulunduğu bir grup basın mensuplarına konuşan Stroll şu açıklamalarda bulundu: “Bence Alonso’nun kendine has bir sürüş stili var. Muhtemelen virajları alış şekli benimkinden çok farklı.”

“Sezonun başındaki aracın, farklı sürüş stillerinin iyi şekilde işlemesi için daha fazla imkan sunduğunu düşünüyorum.”

“Sezon boyunca araç oldukça değişti. Şu an aracın benim hoşuma gitmeyen sınırlılıkları var. Ancak Alonso bu özelliklerle çok iyi şekilde başa çıkıyor. Aracın bu sıkıntıları Alonso’yu beni ettiği kadar rahatsız etmiyor.”

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, walks away from his heavily damaged car after a crash towards the end of Q1

Stroll, aracın yıl boyunca karakteristik değişimler geçirdiği ve Alonso’nun bu değişikliklerle daha iyi başa çıktığını açıkladı. 

Değişikliklerle başa çıkmanın küçük ayarlamalarla mı yoksa daha büyük çalışmaların sonucu olarak mı gerçekleştiğine dair gelen soruya Stroll, şöyle cevap verdi: “Muhtemelen ikisinden de biraz. Büyük resme bakınca fark ettiğiniz şeyler ve ayarların büyük önemi var.”

“Sezon boyunca aracın bu durumunu değiştirmeye, daha rahat sürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz.”

“Aynı zamanda büyük resme baktığında görebileceğiniz şeylerin üzerine de çalışıyoruz. Belki de değişmesi gerekmeyen araç içi özellikler de buna dahil”

“Yıl boyunca  aracın özelliklerinin değiştiğinin farkındayım.”

“Belki de yılın başında bana daha uygun olan ayarlardan uzaklaştık.”

 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

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