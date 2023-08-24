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Stroll: "Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi"

Aston Martin sürücüsü Lance Stroll, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun kendisine göre ne kadar hızlı olduğunun farkında, ancak yine de farklara odaklanmamaya çalışıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme

Yeni takım arkadaşı Alonso'ya karşı pek de iyi bir sezon geçirmeyen Stroll, an itibariyle 47 puanla şampiyonada dokuzuncu, Alonso ise 149 puanla üçüncü.

Dahası, Alonso'nun altı podyumuna karşı Stroll'ün henüz bir podyumu bile bulunmamakta.

Her şeye rağmen Stroll takımın tam desteğini almış vaziyette, özellikle de sezon öncesi testlerine kısa süre kala geçirdiği bisiklet kazasının etkileri takım tarafından sık sık vurgulanmakta.

Alonso'nun daha hızlı olduğunu kabul eden Stroll ise her şeye rağmen kendisinin de hızlı olduğunu ve farklara pek odaklanmadığını söylüyor.

Motorsport Magazine'e konuşan Stroll, "Ne zaman iyi bir iş çıkardığımı ve ne zaman araçtan en iyi şekilde faydalanabildiğimi biliyorum."

"Ne zaman kendimi yapıcı bir şekilde eleştirmem, yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve daha güçlü bir şekilde geri dönmem gerektiğini de biliyorum."

"Her şeye rağmen Alonso'nun benden biraz daha hızlı olduğu pek çok yarış olduğunun da farkındayım. Diğer zamanlarda ise gerçekten iyi bir performans ortaya koydum, birkaç kez onun önüne de geçtim. Bununla gurur duyuyorum."  

"Alonso yıl boyunca çok yüksek bir seviyedeydi, hiç hata yapmadı ve gerçekten her hafta araçtan en iyi şekilde yararlanıyor."

"Ama dediğim gibi, ben daha çok kendi işlerime odaklanmış durumdayım, dışarıdaki gürültüye pek kulak asmıyorum çünkü bu F1. Kötü bir gün geçirdiğinizde her zaman bir nedeni vardır, iyi bir gün geçirmeniz ise oldukça normal."

"Dediğim gibi, Alonso sezon boyunca gerçekten yüksek bir seviyedeydi ve her hafta A+ verebileceğimiz bir performans sergiledi. Benim ise birkaç A, birkaç C seviyesinde yarışım oldu, biraz zorlayıcıydı. Ama daha önümüzde çok yarış var." dedi.

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