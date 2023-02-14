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Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, yeni takım arkadaşı Fernando Alonso hakkındaki bir çocukluk anısından bahsetti.

Zeynep Taş
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Stroll: "Alonso-Schumacher mücadelesinde Schumacher'i tutuyordum"
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Aston Martin 2023 aracı lansmanında Stroll, yeni sezonda takımdan beklentileri hakkında konuştu. Kanadalı pilot, AMR23 üzerinde çok çalışıldığını ve yeni araçtan memnun olduğunu da ekledi.

Stroll, "Bu gerçekten heyecan verici. Bu araç için çok çalışıldı, pek çok yeni fikir ortaya atıldı."

"Son 12 ayda bu yeni fikirleri getiren pek çok yeni insan katıldı. Bence takım için çok heyecan verici bir zaman." 

"Sanırım bu yılki hedefimiz, her hafta sonu iyi puanlar için ve bazen de podyum için mücadele etmek."

"Son birkaç yıl bizim için zor geçti ams 2020'yi düşündüğümde, büyük puanlar ve podyumlar için savaştığımız ve bir kez pole pozisyonunda olduğumuz bir konumdaydık."

"Eğer kendimizi tekrar gridde daha üst sıralarda ve zaman zaman büyük pozisyonlar için savaştığımız bir konuma getirirsek, bunun bizim için başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum." dedi.

Aston Martin 23

Aston Martin 23

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Stroll, bir başka Dünya Şampiyonu olan yeni takım arkadaşı Alonso hakkında da konuştu. Alonso ile herhangi bir anısı olup olmadığı sorusuna Stroll, "Evet, pek çok anım var."

"Örneğin, onun Schumacher'e karşı şampiyonluk mücadelesini izlemek. Yalan söylemeyeceğim, Schumacher için tezahürat yapıyordum."

"Kanada'da beş-altı yaşlarındayken onları izlemek için sabah saat dokuzda uyanıyordum. Fernando, izlenmesi gereken biriydi; bu yüzden onu takımda görmek gerçekten harika."

"Daha küçükken go kart yarışları yaparken Ferrari Junior Programı'nda yer aldığımı hatırlıyorum ve Fernando da o zamanlar takım için yarışıyordu, yani birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve bir şeyler yapacağımız için heyecanlıyız." yanıtını verdi.

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