Stroll, Alonso ile temasın ardından Meksika GP için üç sıra grid cezası aldı

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Austin'de gerçekleştirilen yarışın en dramatik olayı, Fernando Alonso ve Lance Stroll'un yaşadığı temastı.

Alonso, güvenlik aracı sonrası daha iyi bir tempoya sahipti ve Pierre Gasly'i geçerek Stroll'un ardıan geldi. Arka düzlükte arayı hızla kapatan Alonso, Kanadalı sürücünün hava koridorundan çıktığı anda Kanadalı sürücüyle temas yaşadı. Tekrarlarda Stroll'ün Alonso'ya doğru hamle yaptığı ve bunun sonucunda ikili arasında temas yaşandığı görüldü.

Gelecek yıldan itibaren Stroll'ün takım arkadaşı olacak olan Alonso'nun aracı temasın etkisiyle havalandı ve sol taraftaki bariyerlere çarptı. Çarpışmaya rağmen yola devam eden Alonso, pitte yeni bir ön kanat ve lastik takıp yarışa kaldığı yerden devam etti.

Hasarlı araca rağmen harika bir performans gösterip, yedinci oldu. Fakat yarış sonrası, güvenli olmayan araçla yarıştığı için zaman cezası aldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Stroll ise temasın ardından bariyerlere çarptı ve yarışa o noktada veda etti.

Stroll ve Alonso yarıştan sonra o anı açıklamak üzere hakemlerin yanına gelmek zorunda kaldı. Kazaya Stroll'un sebep olduğu anlaşıldı ve bu nedenle önümüzdeki hafta Autodromo Hermanos Rodriguez'de yapılacak olan Meksika GP için kendisine üç sıra grid cezası verildi.

Ayrıca kendisine iki de ceza puanı verildi. Bu da süper lisansında beş puan olduğu anlamına geliyor.

Hakemler, Stroll'un Alonso'nun kendisini geçmesini engellemek için direksiyonu çok geç şekilde kırdığını ve bundan ötürü de suçlu olan taraf olduğunu belirtti.