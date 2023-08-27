Stroll: "Alonso ile aramızdaki farkın sebebi zamanlama"

Kanadalı pilot, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun aksine sıralama turlarında Q3'e kalamadı ve günü 11. sırada noktaladı.

Q3'e bu kadar yakın olmanın sinir bozucu olup olmadığı sorulduğunda Stroll, şunları söyledi: "Evet, sinir bozucuydu."

"Sanırım Q2'deki son sette biraz erkenciydik. Pist kurumaya başladığında o lastikle üçüncü turumuzdaydık ve lastiğin pistin kurumasıyla çiğnendiğini hissedebiliyordum, bu yüzden seansta doğru zamanda lastiğin zirve performansını alamadık."

"Yani, zor olduğu kesin. Değişen koşullar her zaman zordur. Ama aracın içinde kendimi iyi hissediyordum. Yarın iyi bir yarış çıkarabileceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Alonso ile aralarındaki farkın zamanlamadan kaynaklı olup olmadığı konusunda ise Stroll, "Evet, öyleydi."

"Q1'de yedinci sırada rahattık, Q2'nin başında da rahattık ama sonunda hata yaptık." dedi.