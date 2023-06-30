Stroll: "Alonso, daha iyi performans göstermem gerektiğini kanıtlıyor"

Alonso ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıkarak 2023 sezonunun yıldızlarından biri olurken, takım arkadaşı Stroll daha zor bir dönem geçirdi ve en iyi sonucu dördüncülüktü.

Stroll, her ne kadar Alonso'yu F1'de sahip olduğu "en iyi takım arkadaşı" olarak tanımlasa da, bunun kendisi için bir mazeret olamayacağını belirtti.

Stroll, Avusturya Grand Prix'si öncesinde şöyle konuştu: "Kesinlikle öyle. Hız açısından benden daha öndeydi."

"Daha hızlıydı ve inanılmaz derecede iyi sürüyordu."

"Takım olarak hafta sonlarımızdan en iyisini alabildiğimizi düşünmüyorum. Bence almamız gereken sonuçlardan bazılarını alamadık ve kesinlikle yapmamız gereken bazı işler, geliştirmemiz gereken bazı şeyler var."

"Fernando çok yüksek bir seviyedeydi. Benim de kesinlikle birkaç şey üzerinde çalışmam ve daha iyi olmam gerekiyor."

Stroll, kendisini etkileyen pek çok şey olduğunu kabul ediyor ancak iyi günlerinde bile Alonso'nun önde olduğunu söylüyor.

"Bence bu bir çok şeyin birleşimi. Araçtan kaynaklanan şeyler var, benden kaynaklanan şeyler var. Sezon başında maalesef testleri kaçırdım ve bu çok büyük bir şey."

"Fakat Fernando gerçekten çok yüksek bir seviyedeydi. En iyi günlerimden bazılarında, gerçekten iyi bir gün geçirdiğimi hissettiğimde bile o biraz daha hızlıydı. Gerçekten yüksek bir seviyedeydi."

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll koşulların da kötü performansında etkili olduğunu söylüyor.

"Sezona güçlü başladığımızı düşünüyorum, Bahreyn'de her şey iyiydi, ardından Cidde ve Melbourne'de her şey iyiydi. Bakü'den sonra biraz zor bir döneme girdik fakat bunu nedenini biliyorum."

"Miami zordu, çünkü Q1'de ikinci lastik setini kullanmadık. Monako'da ikinci bölümde tabanda hasar vardı. Sonra Barselona'da yine rekabetçiydik.

"Ardından Kanada'da ikinci bölümde bazı sorunlar yaşadık. Yani bu yarışların iyi geçmemesinin nedenleri vardı."

Stroll, potansiyeli nihayet ortaya çıkarmasına yardımcı olabilecek şeyin düzeltmeleri gereken detaylar olduğuna inanıyor.

"Bu detaylar ve koşullarla ilgili. Örneğin Miami'de tek setle Q1'den çıkmaya çalışmak buna bir örnek. O da benimle aynı şeyi yaptı ve çok az farkla ikinci bölüme kaldı. Sonra yeni set taktı, ben 17. sırada kaldım, o ise 3. sıradaydı."

"Monako'da da aynı şey oldu. Taban hasarımız vardı ve Monako'da 12./13. sırada başlarsanız yükselemiyorsunuz. Bu bize hafta sonuna mâl oldu."

"Ardından Kanada çok zor geçti. Ancak diğer hafta sonlarına baktığımda, bunların küçük detaylar ve üzerinde çalışılması gereken şeyler olduğunu görüyorum. Fakat yine de Fernando'nun daha hızlı olduğu kesin. Bu yüzden kesinlikle üzerinde çalışmam gereken şeylere odaklandım. Bu hafta sonu bunu yapmak için başka bir fırsatım olacak."

Alonso'nun şu ana kadar kendisinden daha hızlı olmasıyla başa çıkmak kolay olmasa da, Stroll bunun kendisine performansını yükseltme imkanı verdiğini düşünüyor.

Alonso'nun formunun kendisi için motive edici olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Elbette."

"O bunu tüm kariyeri boyunca yaptı. Bindiği her araçtan en iyi şekilde yararlanıyor ve kazanabileceği bir araç olmadığında bile onlarla kazanmayı başarıyor. Bence bu sezon da bunu gösteriyor."

"Bu araçla limitlere ulaşıyor ve her yarışı Max'in hemen arkasında bitiriyor. Bu çok etkileyici. Ben de kesinlikle o seviyeye ulaşmak için motive oluyorum."