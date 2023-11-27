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Formula 1 Abu Dabi GP
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Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"

Aston Martin pilotu Lance Stroll, Abu Dabi GP'de puan alarak maksimumu yaptığını söylerken, Fernando Alonso'nun bu yılki performansını övdü.

Editör Ezel Tan
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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, on the grid

Bir ara ikinciliğe kadar çıkan Lance Stroll, olası bir güvenlik aracı umuduyla tek pit stop stratejisi izledi fakat yarış sakin geçince, sonunda 10. sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Stroll, şöyle dedi: "Yarışın o anında bir güvenlik aracı iyi olurdu!"

"Epey uzun süre dışarıda kaldık, belki bir şeyler olur diye umduk ve eğer güvenlik aracı fırsatı çıksaydı, McLaren'a karşı puanlar kazanabilirdik ama gelmedi."

"Sonra da yarışımızı sürdürdük ve 10. olduk."

Yarış boyunca zorladığını ekleyen Stroll, "Sonlara doğru orta hamur aşınmaya başladı."

"Sonra birden Ricciardo vites kutuma kadar geldi çünkü Sainz pit yapmayacak gibiydi."

"Bu da orta hamurda çok fazla aşınmaya neden oldu. Fakat her zaman mücadeledeydik, zorluyorduk. Bu sezon genel olarak durum buydu, Pazar günü güçlüydük, aracım güçlüydü ve Pazar günü genel olarak öndeydik."

"Fakat McLaren daha hızlıydı, sezonun ikinci yarısında olduğu gibi bu hafta sonu da böyle olmasını bekliyorduk." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Stroll, takımın bu yıl kaydettiği ilerlemeden memnun olsa da çözmeleri gereken şeyler olduğuna vurgu yaptı.

Şampiyonayı dördüncü bitiren Fernando Alonso'yu da övdü.

"Sezona gerçekten güçlü başladık. Orta kısım zordu, sezon sonu ise yeniden güçlendik."

"Yani evet, gelecek yıl için kesinlikle aşmamız gereken bazı şeyler var fakat iyi bir yıl oldu."

"Fernando inanılmaz bir sezon geçirdi. Tüm o podyumlarla sezon boyunca çok güçlüydü. Aracın en iyi olduğu zamanlarda maksimumu aldı."

"Sezonun ikinci yarısının büyük bir bölümünde biraz gerideydik. Sezon başında ise McLaren hatta Mercedes, Ferrari gibi takımlardan daha hızlıydık fakat sonrasında tempolarını arttırdılar ve sezonu bizden daha güçlü bitirdiler."

"Bence gelecek yıl piste yine çok güçlü bir araçla çıkmalı ve bunu sezon boyunca korumaya çalışmalıyız. Bence hedefimiz bu."

"Fabrikada artık daha fazla insan ve daha fazla ekipman var. Bunların hepsi gerçekten olumlu şeyler."

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