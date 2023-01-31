Stroll: "Alonso, benim için bir motivasyon olacak"

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İki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Alonso, uzun kariyeri boyunca pistte hedeflerine ulaşma konusunda son derece rekabetçi ve acımasız bir pilot olarak ün kazandı.

Ancak taktiklerinin takımlarda sorunlara neden olduğu durumlar olsa da Stroll, kendi sınırlarını zorlamaya bu kadar istekli birinin gelmesinden keyif aldığını söylüyor.

Motorsport.com tarafından Alonso'nun gelişinin etkisi sorulduğunda Stroll, "Kimsenin sizi zorlamaması hiç eğlenceli değil."

"Bence bir takım arkadaşında istediğiniz şey, performansının zirvesinde olan biri olmasıdır. Bu, ondan daha fazlasını elde ettiğinizde, gerçekten performansın zirvesinde olduğunuz anlamına gelir. Bunun tersi de geçerlidir."

"Bundan en iyi şekilde yararlanamadığınızda, arkanıza yaslanıp rahatlayamazsınız. Denemek ve daha çok çalışmak zorundasınız."

"Bence günün sonunda takımdan istediğiniz şey bu, takım da birbirinizi zorlayıp zorlamadığınızı ve araçtan ve paketten her zaman her şeyi alıp almadığınızı bilmek istiyor." dedi.

Stroll, Aston Martin'e gelmeden önce Alonso'yu çok iyi tanımadığını ancak onunla birlikte çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

Stroll, "Birlikte biraz zaman geçirdik, sohbet ettik ve pilot geçit törenlerinde bulunduk."

"O iyi bir adam ve harika bir pilot, gerçekten büyük bir yetenek."

"Onun gibi ya da Seb [Vettel] gibi birinin takıma gelmesi, farklı fikirlere sahip olması ya da farklı bir stilde sürmesi ve belki de araçta farklı şeyler istemesi her zaman ilginç ve heyecan vericidir."

"Bu tür deneyime sahip pilotların söyleyeceklerini duymak her zaman ilginçtir. Bu anlamda, onun takımda olmasını ve onunla çalışmayı kesinlikle dört gözle bekliyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll, Aston Martin'de Vettel ile birlikte iki sezon geçirdi ve bu deneyimden en iyi şekilde yararlandığını söyledi.

Stroll, "Bence harika oldu."

"Vettel son derece deneyimli ve çok yetenekli. Dört kez şampiyon oldu, bu her şeyi anlatıyor."

"Onunla çalışmak gerçekten çok eğlenceliydi. Yani, araçta benim için bir rakip oldu ama bence hafta sonuna nasıl yaklaşacağım, iş ahlakımı takıma nasıl adapte edeceğim ve nasıl daha iyi bir yarış pilotu olacağım gibi konularda sınırlarımı gerçekten zorladı."

"Bu konuda ondan kesinlikle çok şey öğrendim."

"Ferrari ve Red Bull gibi diğer üst düzey takımlardaki geçmiş deneyimleriyle takımı ileriye götürmeye de yardımcı oldu."

"Bence bu çok büyük bir şeydi. Ayrıca, tüm bunların ötesinde, aracın dışında da harika bir insan ve çok kibar. Bu da sezonları daha keyifli hale getiriyor." dedi.