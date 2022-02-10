Stroll: "Abu Dhabi'deki saçmalıklar kuralların sabit olması gerektiğini kanıtladı"

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Yarışın odağı Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele üzerinde olsa da, Masi'nin tur bindirilen belirli araçların turlarını almalarına izin vermesi Stroll için de bir dezavantaj oldu.

Stroll, McLaren pilotu Daniel Ricciardo ve Haas pilotu Mick Schumacher ile birlikte güvenlik aracı sırasında yumuşak lastiğe geçmek için pite girdi. Stroll, Ricciardo'nun arkasında ve Schumacher'in önünde 13. sıradaydı ancak önlerindeki beş araca turlarını almaları için izin verilince atak yapamadı.

Stroll, "Olması gereken şekilde yarışa başlayamamanın saçma olduğunu düşünüyorum."

"Bir anda kuralları değiştiremezsiniz ve araçların yarısına turlarını alabileceklerini söyleyemezsiniz."

"Maalesef ben diğer yarının içerisindeydim ve yeni lastiklerle geçiş yapamadım."

"Bu hiçbir zaman yapılmamıştı ve kuralların tutarlı olması önemli. Yarışa dönmenin harika olduğunu, herkesin son turda bir yarış izlemek istediğini ve iki sürücünün şampiyonluk için bir tur kala kafa kafaya gittiğini görmek istediklerini biliyorum ama kurallar sabit olmalı."

"Güvenlik aracı geldiğinde araçlar yeterince erken geçemiyorsa veya arkadakilerin güvenlik aracını geçmeleri için yeterince erken izin verilmediyse ve bunun sonucu olarak son turda yarışılamayacaksa, böyle olmalı."

"Kurallar bu ve bunun tutarlı olması gerekiyor. Formula 1'de verilen cezalarda ve alınan kararlarda bazı tutarsızlıklar gördük ve bu biraz fazlaydı. Bunların sabit olması önemli." dedi.

Stroll'ün takım arkadaşı Vettel, "gösteriden çok, spora odaklanılması" gerektiğini söyledi. Stroll, takım arkadaşına hemfikir oldu ve problemin Abu Dhabi'den öte olduğunu da sözlerine ekledi.

Stroll, "Sporda tutarlılık olması bizim en güçlü noktamız."

"Abu Dhabi'de olanlar yanlıştı. Kurallar belirlidir ve bir güvenlik aracı varken tur bindirilen araçların güvenlik aracını geçmesi gerekir. Araçların bir kısmının geçebileceği ve bir kısmının yerinde kalacağına dair bir şey yok."

"Bunlar sadece gösteri amaçlı yarış sırasında değiştirilemez. Bu konuda Vettel'e katılıyorum."

"Diğer şeylerle ilgili daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama bu kesinlikle bir tutarsızlık örneğiydi."

“Kurallar kurallardır ve eğlence için değiştiremeyiz. Formula 1 veya FIA'nın yanlış yaptığı veya farklı şekilde yapabileceği bir şey varsa, o zaman bu yarıştan sonra gözden geçirilecek bir şey olmalı. Abu Dhabi'de olanın doğru olduğunu düşünmüyorum. ” dedi.