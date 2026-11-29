Formula 1 Katar GP

Stroll, Abu Dabi GP'de yarışmayabilir

Katar GP'yi tamamlayamayan Lance Stroll, sırtındaki sakatlık nedeniyle sezonun final yarışı Abu Dabi GP'ye katılamayabilir.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 18:40

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll, pazar günü Luseyl'de gerçekleştirilen yarışı bırakarak oldukça zorlu geçen sezonundaki 14. kez yarış dışı kalmış oldu.

Stroll'ün Katar'da cuma günü gerçekleştirilen ikinci serbest antrenman sırasında yaşadığı sakatlıktan kaynaklı yarışı dışı kaldığı açıklandı.

Yarışın ardından konuşan Stroll, kokpit içerisinde yaşadığı ağrının boyutunu anlattı.

Aston Martin pilotu, "Çok fazla ağrım vardı ve aracı düzgün şekilde kullanamıyor, düzgün fren yapamıyordum." şeklinde konuştu.

Gelecek hafta gerçekleşecek Abu Dabi Grand Prix'sine katılımının da bu durum nedeniyle tehlikeye girip girmediği sorulduğunda Stroll, "Belki. Yarışmam zor olabilir." yanıtını verdi.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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