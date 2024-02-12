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Formula 1 Aston Martin lansmanı
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Stroll: "2024'te bir galibiyet almak güzel olur"

Lance Stroll, F1 kariyerindeki ilk galibiyetinin 2024 sezonunda Aston Martin yeşilinde gerçekleşmesini istiyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Stroll, 2019'dan bu yana babası Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu takımlarda yarışıyor. 

2019 ve 2020 yıllarında Racing Point F1 Takımı olarak yarışan takım, 2021 sezonunda yeniden markalaşması ile Aston Martin F1 Takımı oldu.

2024 aracı olan AMR24 aracının lansmanında Stroll'e, kariyerinin geri kalanını babasının takımında geçirip geçirmeyeceği sorusu yöneltildi.

Stroll, "Şu anda bu yıla odaklanmış durumdayım. Yeşiller içinde yarışıyorum ve çok motive olmuş durumdayım. AMF1'de yürüttüğümüz bu inanılmaz projenin bir parçası olduğum için heyecanlı ve mutluyum."

"Biliyorsunuz, son beş yılda ekip olarak çok büyüdük."

"Aston Martin olmadan önce de uzun süredir burada çok yetenekli insanlar vardı. Bu yetenekli insanların yanı sıra, son birkaç yıldır ekibe çok sayıda yeni, yetenekli insan katıldı. Artık yeni bir fabrikamız da var. İnşa edilmekte olan bir rüzgar tünelimiz var ve tek düşündüğüm şey şu anda Aston Martin'de ne kadar heyecanlı zamanlar geçirdiğim ve önümüzdeki sezona odaklandığım." şeklinde yanıt verdi. 

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin

Yeni sezondan beklentileri sorulduğunda ise Kanadalı pilot, puanlar ve podyumlar için mücadele etmenin yanı sıra bu yıl Aston Martin ile ilk galibiyetini almak istediğini itiraf etti.

Stroll, "Her yıl yeni bir yıl. Yeni sezona girerken öğreniyorum, gelişiyorum, neyi daha iyi yapabileceğimi, nasıl daha iyi olabileceğimi düşünüyorum."

"Formula 1'de performansınız aracın nerede olduğuna ve pek çok faktöre bağlıdır."

"Ama bu yıl kesinlikle büyük sonuçlar için savaştığımızı, çok puan aldığımızı, podyumlar için savaştığımızı görmek istiyorum. Ayrıca artık 'kazanan bir yeşil' görmek güzel olurdu. Yani 2024'te ilk Aston Martin galibiyeti yaşamak isterim." dedi.

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