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Formula 1 Haberler

Stroll, 2022 Aston Martin için koltuk ayarı yaptırdı

Aston Martin genç yeteneği Lance Stroll, 2022 AMR22 için koltuk ayarı yaptırdı.

Stroll, 2022 Aston Martin için koltuk ayarı yaptırdı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Aston Martin, 2022 Formula 1 sezonunda ileriye doğru iyi bir adım atmayı ve ön tarafa geri dönmeyi umut ediyor.

Sebastian Vettel geçtiğimiz hafta bu yıl ilk kez takım fabrikasına geldi ve takımla ilk çalışmasını yaptı.

Koltuk ayarı yaptıran Alman pilot, takımla yaptığı toplantıların ardından Şampiyonlar Yarışı için İsveç'e gitti.

Şimdi ise Lance Stroll fabrikaya ilk kez geldi. Kanadalı pilot, AMR22 için koltuk ayarı yaptırdı ve ayrıca yeni araçla ilgili planları inceledi.

 

Aston Martin, o anlara dair kısa bir video yayınlarken 23 yaşındaki sürücünün neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Stoll geçen yıl sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

Takım yeni aracın örtüsünü 10 Şubat'ta yapacağı lansmanla kaldıracak.

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