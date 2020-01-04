Stroll, 2020'de sıralama performansına odaklanacak

Lance Stroll, 2017 ve 2018 yıllarını Williams ile geçirmesinin ardından 2019 için babası tarafından satın alınan Racing Point'e geçmişti.

Stroll, sezon boyunca yapılan 21 yarışın 14'ünde sıralama turlarına ilk bölümde veda etti ve sadece yedi kez ikinci bölüme kaldığı gibi, bunların sadece birinde son bölüme kaldı.

Diğer tarafta takım arkadaşı Sergio Perez, sekiz kez ilk bölümde ve dokuz kez ikinci bölümde elendi. Dört kez de son bölüme kalmayı başardı.

Stroll Perez Ortalama grid pozisyonu 15.3 13.2 Q1 14 8 Q2 6 9 Q3 1 4

Stroll, sezon sonunda verdiği demeçte Perez'in tek turda daha iyi olduğunu ve performansını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Perez'in 52 puanına karşılık 21 puan toplayabilen Kanadalı pilot, "Bence Sergio'nun tek turda üstünlüğü var. Bu yüzden gelecek yıl performansımı geliştirmeye çalışacağım alan bu olacak."

"2019 sezonu boyunca çoğu zaman beni geçmeyi başardı. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmam gerekiyor."

"Ama bilirsiniz, deneyim de bunu etkiliyor. Sergio çok uzun zamandır takımla beraber. Oysa ben, diğer tüm sürücüler gibi farklı bir sürüş tarzına sahibim ve farklı bir yaklaşımım var."

"Şimdi sürüş tarzımı takıma en iyi şekilde adapte etmek ve yaklaşımımı en iyi hale getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Gelecek yıl çok daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğüm bazı şeyler var. Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ama elbette Sergio bu yıl çok sağlam bir iş yaptı ve bence orta gruptaki en iyi sürücülerden birisi. Çok iyi bir yaklaşımı var. Zihinsel olarak çok, çok güçlü. Hem sıralama turlarında hem de yarışta rekabetçi bir pilot ve bunu zaten çok uzun zamandır gösteriyor."

"Böyle bir pilotla birlikte çalışabilmek harika ve bu sezon kazandığımız tecrübenin ardından gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.