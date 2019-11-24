Stroll, 2020 için umutlu

Stroll, babası Lawrance’ın kayyum atanan Force India takımını almasıyla beraber 2019’da takıma katılmıştı.

Stroll, yağmurun vurduğu Almanya Grand Prix’sinde dördüncü olarak bu sezonki en iyi sonucunu almıştı. Ancak diğer 19 yarışta yalnızca dokuz puan toplayabildi. Stroll bazı şanssızlıklar yaşasa da, hem sıralama turlarında hem de yarışlarda genel olarak takım arkadaşı Sergio Perez’in gerisinde kalmıştı.

Stroll, “Aynı takımda art arda ikinci sezonu geçirmek elbette büyük bir yarar sağlayacak.”

“Bu seneki her hafta sonuna tekrar katılabilseydim her şeyi çok daha iyi yapabilirdim. Aracın potansiyelini zorlu koşullarda daha iyi yansıtabilirdim. Tecrübe kesinlikle yardımcı olacak.” dedi.

Stroll, Williams’ta 2017 sezonunda öğrendiklerinin, 2018’de takımın gerilemesi yüzünden gölgelendiğini düşünüyor.

“Sorun buydu. 2018 iyi bir sezon değildi, ilk senemde çok daha güçlü bir paketimiz vardı.”

“Benim için bir gelişim vardı, ancak kağıt üzerinde bunlar görülmedi.”

“Ancak o sene aracın güçlü ve zayıf alanlarını anladığımı, potansiyeli tam olarak nasıl açığa çıkarabileceğimi anladığımı düşünüyorum. Bu durumun burada da aynı şekilde olacağına inanıyorum.”