Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor

Stoker, Jean Todt'un yerini almak için 17 Aralık'taki oylamada Muhammed ben Sulayem'e karşı yarışıyor.

Seçim için geri sayım sürerken Stoker, eğer kazanırsa FIA'nın F1'e nasıl yaklaşmasını istediğine dair vizyonunu özetledi.

F1 için, güvenlik, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, dahil etme, taraftarlar ve teknoloji gibi alanları kapsayan 10 önemli vaatti, yönetimde potansiyel bir değişikliği içeriyor.

Özellikle, FIA ile sporun ticari hak sahibi arasındaki iletişimin geliştirilmesine yardımcı olmak için deneyimli bir F1 Elçisi atanmasını öneriyor.

Stoker vaatlerini kapsayan belgede, "FIA ve F1'in ticari hak sahibi arasındaki ortaklık son yıllarda gelişti ve bu ilişkiyi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Sporun güçlü bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, ticari hak sahibi ile yönetim organı arasında köprü görevi görecek bir F1 Elçisi atamayı öneriyoruz."

"Bu, hem F1 hem de motor sporları yönetimi konusunda derin deneyime sahip, her iki tarafı da anlayan ve ikisi arasındaki bağı güçlendirecek biri olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images