Stoker, FIA seçimlerini kazanırsa F1 Elçisi atamayı planlıyor

Stoker, Jean Todt'un yerini almak için 17 Aralık'taki oylamada Muhammed ben Sulayem'e karşı yarışıyor.

Seçim için geri sayım sürerken Stoker, eğer kazanırsa FIA'nın F1'e nasıl yaklaşmasını istediğine dair vizyonunu özetledi.

F1 için, güvenlik, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, dahil etme, taraftarlar ve teknoloji gibi alanları kapsayan 10 önemli vaatti, yönetimde potansiyel bir değişikliği içeriyor.

Özellikle, FIA ile sporun ticari hak sahibi arasındaki iletişimin geliştirilmesine yardımcı olmak için deneyimli bir F1 Elçisi atanmasını öneriyor.

Stoker vaatlerini kapsayan belgede, "FIA ve F1'in ticari hak sahibi arasındaki ortaklık son yıllarda gelişti ve bu ilişkiyi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Sporun güçlü bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, ticari hak sahibi ile yönetim organı arasında köprü görevi görecek bir F1 Elçisi atamayı öneriyoruz."

"Bu, hem F1 hem de motor sporları yönetimi konusunda derin deneyime sahip, her iki tarafı da anlayan ve ikisi arasındaki bağı güçlendirecek biri olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, and the rest of the field at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Stoker, F1'i, hibrit ve sürdürülebilir bir yakıt geleceğine adama sözü verdi ve kural kitabını basitleştirmeyi de değerlendirdi. Ayrıca, hakemlerin kararlarının, taraftarlar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamak için de istekli.

“Takımlar, sürücüler ve taraftarlar için şeffaflığı ve karar verme sürecinin anlaşılırlığını artırmak istiyoruz."

"Pistteki hakemler tarafından alınan kararlardan, F1 Komisyonu ve FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından en üst düzeyde alınan kararlara kadar, spordaki herkesin aldığımız kararlara tam olarak güvenmesini ve kararları basit bir dille anlamasını istiyoruz."

"Her sürücüye ve takıma eşit davranılması, cezaların sezon boyunca tutarlı ve zamanında olması, böylece net ve güvenilir bir podyumun sağlanabilmesi esastır."

Vaatleri hakkında konuşan Stoker, "Formula 1, sporu zor bir dönemde yönetmekte harika bir iş çıkaran CEO Stefano Domenicali yönetiminde, son yıllarda büyük adımlar attı."

"Şimdi FIA'nın şampiyona ile olan yapıcı ortaklığını geliştirmenin ve şampiyonayı gerçekten heyecan verici, sürdürülebilir, çeşitli, rekabetçi ve herkesin keyif aldığı bir hale getirmenin zamanı geldi." dedi.