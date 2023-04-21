Stoddart: "Yeni teknik düzenlemelerin yerinde olduğuna inanıyorum"

F1 geçen sezon, pilotların birbirlerini daha yakından takip etmelerini sağlayarak daha heyecanlı bir yarış sunmayı amaçlayan teknik düzenlemelerle yeni bir F1 aracı tanıttı.

Stoddart'ın 2000'li yılların başında Minardi ile F1'de çalıştığı dönemde gördüğü araçlara pek benzemeyen bu araçlarla ilgili olarak, Beyond the Grid podcast'ine yeni düzenlemelerin çok başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Stoddart, "Bence artık öyle bir seviyeye geldiler ki, F1 araçları uzay gemisine benziyor. Bütçe sınırına nasıl uymaya devam edeceklerini de görmek istiyorum çünkü bana göre bütçe sınırı yerinde bir karar."

"Ama rekabet hâlâ iyi ve Ross Brawn'ı gerçekten memnuniyetle karşılıyorum, tabii ki Pat Symonds gibi başka insanlar da var, ama kesinlikle geçen yıl yapılan değişiklikler bize gerçekten çok iyi bir rekabet sağladı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the remainder of the field at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Artık araçlar geçiş yapabiliyor. Önlerindeki aracın arkasına geçtikleri anda silinip gitmiyorlar.."

"Bu açıdan, teknik kuralların yerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Modern F1'in tartışmalı yönlerinden birisi de güç ünitelerinde kullanılan hibrid teknolojisi. Turbo-hibrid V6 motorlar geçmiş yılların dramatik seslerini veremiyor.

Stoddart, "Teknoloji konusunda endişeliyim ama bunun nedeni muhtemelen 60'lı yaşlarımda olmam ve güzel gürültülü motorlara ve bu tür şeylere alışkın olmam."

"Sanırım buna on üzerinden bir not verecek olsaydım, muhtemelen sekiz ya da dokuz olurdu. O kadar da kötü değil." dedi.